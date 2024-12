Krudthus 2 forsøges stadig solgt

Krudthus 2 og den godt 3.000 kvadrameter store grund, det gamle krudtmagasin fra 1782 ligger på ved Bachersmindevej, skal sælges. Det mener et flertal i kommunalbestyrelsen, der derfor stod bag, at det blev sendt i et offentligt udbud med frist for tilbud i august i år.

Nu har et flertal mellem Det Konservative Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet i kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal optages forhandling med alle tilbudsgiverne »med henblik på at opnå bedre priser«.

Hvor mange tilbudsgivere der er, hvem det er, og hvad deres planer lyder på, vides ikke. Beslutningen lå nemlig på et lukket møde, og sagen bliver først åbnet op, når der er truffet en endelig beslutning om køber.

Det fredede krudthus blev opført i 1782. Arkivoto: Thomas Mose.

I udbudsmaterialet til Krudthus 2 fremgik det dog, at interesserede købere skulle gøre rede for, hvordan man vil bruge det fredede hus, og om man planlægger at etablere de tre rækkehuse, der er plads til bag ved krudthuset. Der lægges op til, at det eventuelle nybyggeri skal ligne boligområdet Engløkken. Udbudsmaterialet giver altså ikke en byggetilladelse, men skitserer, hvilke muligheder og ønsker der kunne ligge til grunden, krudthuset ligger på.

Investor har bedre muligheder end kommunen

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) mener, at det er det helt rigtige at sælge Krudthus 2 – af flere årsager.

»Kommunalbestyrelserne gennem de sidste mange valgperioder har ikke prioriteret vedligeholdelse af huset, og fredningsbestemmelserne gør det vanskeligt i forhold til en fremtidig kommunal anvendelse af huset. Da det har ligget hen i mange år, og der er en mulighed for at lave tre rækkehuse på grunden bag ved huset, og som kan bygges i lighed med det eksisterende boligbyggeri, ser jeg det som ganske fornuftigt, at kommunen sælger huset og dermed får realiseret grundene,« skriver han i en e-mail til Dragør Nyt.

Han mener samtidig, at en privat investor vil have større mulighed for at få noget spændende ud af den fredede bygning, end kommunen selv kan.

»Dem, der byder ind på byggeriet, køber samtidig et fredet krudthus, og det kan give muligheder for, at en privat investor kan se muligheder for krudthuset, vi som kommune ikke kan realisere,« lyder det.

Opposition: Få fonde på banen

Hverken Moderaterne, liste T eller Sydamagerlisten er tilhængere af at sælge Krudthus 2 og stemte også imod beslutningen om, at man skal forhandle priser med tilbudsgiverne. Alle tre partier har derfor ønsket at få protokoltilføjelser til beslutningen.

»Sydamagerlisten beklager, at et flertal vil afhænde Krudthuset med mulighed for opførelse af tre rækkehuse. Det vil afskære en eventuel køber fra at kunne anvende krudthuset til almennyttige eller kulturelle formål. Og samtidig beklager man, at et flertal aldrig har ønsket at undersøge mulighederne for at opnå fondstilskud til Krudthusets restaurering og eventuel ibrugtagen,« lyder det fra Sydamagerlisten, repræsenteret ved Flemming Blønd i kommunalbestyrelsen.

»Moderaterne er dybt bekymrede over hele grundlaget for udbuddet, da det kræver meget forskellige kompetencer og interesser at bygge og sælge tre rækkehuse med fortjeneste, og at istandsætte og drifte det fredede krudthus, så vores dystre forudsigelse er, at Dragør Kommune står med tre private rækkehuse og et fredet Krudthus, som bare henligger til fortsat forfald, men nu ikke længere i kommunens eje,« har Moderaterne repræsenteret ved Lisbeth Dam Larsen fået tilført protokollen.

Og liste T med Peter Læssøe, Ann Harnek og Anette Nyvang i kommunalbestyrelsen har ønsket følgende tilføjelse:

»Liste T ønsker ikke at sælge Krudthus 2. Liste T ønsker, at kommunen gennemfører et renoveringsprojekt i samarbejde med frivillige og fonde.«