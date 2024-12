Lufthavnens partikelforurening i Dragør skal måske undersøges nærmere

Når nordenvinden blæser, er der mange ultrafine partikler i luften over Store Magleby. Foto: Tim Panduro.

Der kommer ikke en undersøgelse af omfanget af ultrafine partikler i luften i Dragør Kommune i første omgang – men måske vil man kigge på det senere.

Sådan lød den bløde landing, efter at liste T på seneste møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget havde foreslået, at Dragør Kommune skulle få en vurdering af, om partikelforureningen fra lufthavnen skal kortlægges yderligere.

»I april viste en måling foretaget af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi – at der er et ’væsentligt bidrag’ fra lufthavnen, når det gælder forurening med ultrafine partikler i området omkring lufthavnen. Målinger nord, vest og syd for lufthavnen viste, at Store Magleby var mindst påvirket af de fire steder med en årsmiddelværdi på 11.100 til 10.900 partikler per kubikcentimeter. Dog er partikelforureningen væsentligt større, når det blæser fra vest og nord: op mod 23.500 kubikcentimeter, når vinden kommer fra nord, 22.400 kubikcentimeter ved vestlig vind. WHO har defineret en timemiddelværdi på over 20.000 partikler per kubikcentimeter som høj,« hedder det i liste T’s indstilling til udvalget, hvor det også påpeges, at Tårnby Kommune har fået kortlagt sin partikelforurening yderligere – og det har vist sig, at dele af kommunen nu er Danmarks mest forurenede med ultrafine partikler.

Miljøministeriet har bedt Kræftens Bekæmpelse om at lave en undersøgelse af sundhedskonsekvenserne, og i stedet for at undersøge, om der direkte skal laves målinger, bliver organisationen også skubbet ind som et mellemled, før der tages stilling. Et flertal bestående af Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti i Klima-, By- og Erhvervsudvalget besluttede, at forvaltningen skal gå i dialog med Kræftens Bekæmpelse for at afklare, om der er behov for supplerende undersøgelser i lighed med dem, Tårnby Kommune får foretaget.

»Vi vil gerne have at vide, om det er relevant, før vi eventuelt får lavet en undersøgelse,« siger udvalgets formand Helle Barth, der som Venstre-repræsentant i udvalget stemte imod liste T’s oprindelige forslag.

»Det er ikke billigt at få foretaget målinger, så vi skal have en vurdering. Hvis Kræftens Bekæmpelse synes, at det er en god idé, bør vi gøre det.«