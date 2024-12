Liste T med Peter Læssøe i spidsen har valgt en strategi om, at debatindlæg fra Tværpolitisk Forening indledes med underrubrikken »passer borgmesteren på Dragør?«. Aktuelt er de nået til afsnit 13.

Som borgmester skal man sørge for, at der er transparens i de beslutninger, man tager, så borgerne selv kan træffe deres egen vurdering af, om det er en god eller dårlig beslutning.

Spørgsmålet – om borgmesteren passer på Dragør – er på mange måder et mærkeligt spørgsmål. For i alle de år, jeg har været med i politik, har jeg ikke oplevet en eneste kommunalpolitiker, der ikke har villet sin kommune eller by det bedste. Alle har brændt for at gøre en forskel. Men politik handler om værdier og evnen til at bøje sig mod hinanden og opnå forlig. For intet parti og ingen politiker kan tage beslutningerne alene.

Politikernes ansvar

Der er netop forskel på partierne i forhold til, hvordan de synes, at en kommune skal ledes og udvikles. I denne periode har Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre valgt at indgå samarbejde.

Vi udarbejdede efter valget en deltaljeret plan for, hvordan vi ønsker at lede og udvikle Dragør i de næste fire år. Netop i respekten for, at vi er tre forskellige partier med hver sin holdning. Og ved at lave en fælles retning forpligter det partierne, der har ansvaret i valgperioden, til at mødes om forhandlingsbordet, udfordre hinanden, bøje af og finde løsninger, så de vælgere, der stemte på et af de tre partier, kan opleve, at deres stemme har gjort en forskel.

Lad os se på forskellene

Der er store forskelle på de konservative og liste T. Den demokratiske udfordring er, at liste T sammenligner det med, at man ikke passer på Dragør – men det handler om værdipolitiske forskelle. I liste T’s 13 indlæg har jeg valgt et par områder, der kan beskrive disse forskelle.

Kystsikringen: Liste T kritiserer, at Dragør Kommune deltager i den statslige forundersøgelse og mener, at Dragør Kommune skal stå alene og løse opgaven med kystsikring selv.

Forskellen på de konservative og liste T i denne sag er, at Det Konservative Folkeparti er bevidst om, at der er lovgivningsmæssige barrierer for at gennemføre vores projekt, og vi derfor har brug for hjælp.

Vi mener også, at vi står stærkest sammen med andre kommuner, og hvis ikke vi deltager i et fælles samarbejde, var statens udmelding fra start, at Dragør ikke ville blive tilgodeset. Det fremgik tydeligt af de første udmeldinger fra staten. Så ved at tage ansvar og sætte sig ind til forhandlingsbordet er det vores vurdering, at vi opnår mest.

Økonomi: Liste T kritiserer os for at have udarbejdet en ny styringsmodel for, hvordan budgetter overholdes, og tydeligere krav til den leder, der er ansvarlig for budgettet.

Forskellen mellem os ligger i, om man har en forventning til, at budgetter overholdes, eller om man kan tage mere løst på sin budgetstyring – og om der skal være en klar og tydelig ansvarsfordeling i ledelsen. Vi har ikke været i tvivl, og vi er både glade og stolte af, at vi i hele denne valgperiode er kommet ud med årsregnskaber, hvor der ikke har været merforbrug.

Vi ønsker os ikke tilbage til tiden hvor liste T, da de havde borgmesteropgaven, fik ført os i økonomisk uføre, hvor Indenrigsministeriet måtte gribe ind med en advarsel. Eller til året 2020, hvor liste T førte an i store lånoptagelser, fordi økonomien endnu en gang var skredet.

Salg af Krudthus 2: Skiftende kommunalbestyrelser, inklusiv liste T, har i årevis ikke gjort noget som helst ved Krudthus 2. Da der er mulighed for at bevare Krudthuset samtidig med, at der kan etableres tre nye rækkehuse, har vi valgt at sælge grunden.

Forskellen er, at vi ikke mener, at Dragør Kommune har løftet opgaven med vedligehold af bygningen og heller ikke kommer til at gøre det i årene frem. Derfor mener vi, at en privat investor både kan bygge rækkehuse på grunden, imens en investor kan anvende krudthuset. Det er langt bedre at få ejendommen på private hænder end på kommunale hænder, hvor opgaven ikke løftes.

Et flertals ansvar

Når et antal af partier er gået sammen i konstituering, lægger vi retningen. Vi inviterer alle partier ind i vores drøftelser, hvilket blandt andet har medført, at Moderaterne er gået med i budgetaftalen for 2024. Ingen partier får gennemført alt, og alle må give og tage. Det kræver modenhed og ledelse hos de partier, der sætter sig ved forhandlingsbordet.

Liste T er sjældent at finde ved forhandlingsbordet, og ofte får vi forklaret, at sagerne ikke er tilstrækkeligt belyst til at kunne tage en beslutning. Det er helt legitimt at have det sådan, men konsekvensen bliver, at man så ikke er med i beslutningerne og kan præge disse. Liste T ved bedst selv, hvordan de bedst forvalter de stemmer, de har fået.

Ansvarlig styring af Dragør

Vi har valgt at være en selvstændig kommune. Det stiller store krav til, at partierne kan samarbejde og med fokus på de langsigtet mål. Det har Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre forpligtet sig til ved vores politiske aftale om samarbejde i de fire år. Vi skal have orden i økonomien og overholde budgetterne.

Vi skal være tydelige om, hvilket serviceniveau der er på de forskellige områder, og levere en god kvalitet. Vi skal rette fejl, når vi begår dem. Og vi skal være en kommune, der samarbejder med andre kommuner og private aktører. Vi skal præge Folketingets beslutninger, der har betydning for Dragør. Sætter vi retningen, er vi også en attraktiv arbejdsplads – og retningen kan kun sættes af de partier, som evner at sidde med ved forhandlingsbordet.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmester