For at undgå, at Dragørs skatteborgere kommer i samme situation som i Odsherred, hvor udrulningen af fjernvarme løb løbsk i forhold til budgettet, anlægsarbejdet blev bragt til ophør, og kommunen blev efterladt med mere end en milliard kroner i gæld, skal Økonomiudvalget og Klima-, By- og Erhvervsudvalget torsdag den 12. december tage stilling til, om vi vil stille en betinget kommunegaranti på 311 millioner kroner til fjernvarmeprojektet.

Indstillingen er, at for at undgå at komme i samme situation som Odsherred vil man først stille garantien, når der er vished for, at der er tilstrækkeligt mange kunder, der tilmelder sig fjernvarmen. Det kræver minimum en tilslutning på 65 procent af de potentielle kunder, hvor boligforeningerne kun tæller som én kunde.

Der sættes en frist til den 1. juni 2025 og et indskud fra hver potentiel kunde på 20.000 kroner. Prisen for 1 kilowatt kender vi ikke endnu, men vil være formentlig være helt afgørende. Hvis tilslutningen når de 65 procent eller mere, vil fjernvarmen nå de første kunder i Dragør i 2027.

Er der en plan B?

Fjernvarmeprojektet er sammen med kystsikringsprojektet uden sammenligning det største projekt i Dragørs historie. Og det bliver med tilbageholdt åndedræt, at vi må afvente resultatet af den samlede tilmelding til fjernvarmeprojektet.

Men er der en plan B, hvis der ikke melder sig nok fjernvarmekunder? Nej, egentlig ikke. For det vil betyde, at vi bliver overladt til selv at finde alternative varmekilder.

De fremtidige varmekilder bliver i givet fald varmepumper, elvarme, jordvarme og måske pillefyr.

Giver det mening at lukke for gassen?

Dragør er den kommune i landet med flest gasfyr per indbygger. Og uden fjernvarme vil det betyde, at der vil blive et pres på Folketingets beslutning om at omgøre beslutningen om at lukke for al gas til husopvarmning – dels fordi vi allerede i 2028 forventes at have 100 procent ren biogas i vores gasnet, og dels fordi vores import af mere end 200.000 tons træflis til kraftvarmeværkerne er under heftig kritik. »Det store klimabedrag,« som DR kalder det.

Lukningen for gassen sker måske samtidig med, at vores vindmølleparker er blevet forsinkede og måske slet ikke bliver opført. Og mon ikke, at der vil være andre kommuner end Dragør, hvor udrulningen af fjernvarme ikke lykkes?

Vi ved af gode grunde ikke, om beslutningen om at lukke for al gas til husopvarmning i 2035 fastholdes. Det er en flertalsbeslutning – og ikke en lov. En beslutning, der blev truffet i panik under »Putins gas« – og en beslutning, som jo ikke er hugget i granit.

Realpolitiske betragtninger vil givetvis betyde, at der – ikke kun fra Dragør, men også fra andre kommuner – vil blive et stort pres på Folketinget for at få lov til at beholde gassen de steder, hvor fjernvarmen ikke har været mulig.

Med venlig hilsen

Flemming Blønd

Cand.jur.

Medlem af kommunalbestyrelsen for Sydamagerlisten (L)