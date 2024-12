Gamle minder og stærk gløgg

Levende Låger er på besøg hos den gård på Kongevejen, hvor bager Iversen havde til huse. Foto: Torben Stender.

Nostalgi og gløgg i gården

I en af Dragørs charmerende gårde samledes 75 mennesker om eftermiddagen tirsdag den 10. december til et nostalgisk gensyn. Bag en anonym port på Kongevejen åbnede gården sig som et skjult paradis – stort nok til at rumme alle gæster.

Jens Raarup, som bor i gården, delte historier fra sin ungdom. For 45 år siden var han bagerdreng hos en af byens bedst kendte butikker – bager Iversen. »Enten du kommer i bil eller jolle – bager Iversen har den bedste bolle,« lød teksten på de kendte papirposer.

Jens Raarup fortalte, hvordan han hver dag sørgede for, at bageriet var skinnende rent. Den høje hygiejnestandard betød dog, at en smule overset vand kunne føre til skarpe ord fra bageren. Efter år væk fra Dragør vendte Jens Raarup tilbage og fik mulighed for at bo på sin gamle arbejdsplads.

Dagen bød på gløgg, kage og masser af erindringer blandt de fremmødte. Mange delte historier om bager Iversens forretning, der engang var en fast del af livet på Kongevejen.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Der er gløgg og kage i gården på Kongevejen. Foto: Torben Stender.

Julehygge i Strandgade

Strandgade 8 dannede onsdag den 11. december ramme om ægte julehygge, da Birgitte Borup og Martin Wood Pedersen åbnede dørene til deres historiske hjem.

Huset, der med sine 200 kvadratmeter skiller sig ud fra de mindre huse i den gamle bydel, stammer fra sidste halvdel af 1800-tallet.

Artiklen fortsætter efter billedet.

72 personer er med på Levende Lågers tur onsdag den 11. december. Foto: Torben Stender.

Birgitte Borup og Martin Wood Pedersen byder på stærk svensk gløgg ved deres hjem på Strandgade. Foto: Torben Stender.

Værtsparret delte glædeligt ud af deres oplevelser fra en nylig tur til USAs sydstater. Inspireret af den amerikanske juleånd havde de hjembragt farverig bling-bling julepynt, som prydede deres julevindue.

Birgitte Borup fortalte om sin fascination af »small town America«, som hun mener minder meget om Dragør. Ifølge Birgitte Borup er det meget langt fra det indtryk, vi herhjemme har fået af landet – især i de senere år.

Dagens Levende Låger-deltagere fik også fornøjelsen af en stærk, hvid gløgg – en specialudgave fra Blossa med skotsk whisky-tema, som er hentet hjem fra Sverige. Den blev en favorit blandt de 72 fremmødte og gav udfordringer med balancen på vej hjem ad Strandgades brosten.