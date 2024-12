Dragør-album blev slået på stregen af dansk jazzgigant

Pressefoto.

Den dragørfødte bassist Jesper Thorn måtte gå hjem uden en pris fra årets uddeling af Danish Music Award Jazz i Store Vega på Vesterbro i København mandag aften.

Jesper Thorn var ellers en af otte nominerede i hovedkategorien årets album for sit album Dragør. Det er et selvbiografisk dyk ned i hans komplekse forhold til Dragør og de personlige udfordringer, livet har budt på.

Prisen gik til den 48-årige Kresten Osgood, der har været stærkt synlig på den danske jazzscene i et par årtier. Han fik prisen sammen med sin gruppe Kresten Osgood Quintet for albummet Live at H15 Studio.