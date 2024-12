Dragør viser stort hjerte for hjemløse

Lions Dragør samler madvarer til væresteder for hjemløse. Foto: Torben Stender.

Lørdag den 7. december samlede Lions Dragør madvarer ind til hjemløse, og igen beviste Dragør sit store engagement og gavmildhed. Resultatet blev ti fyldte indkøbsvogne – svarende til en værdi på cirka 16.000 kroner.

Som traditionen foreskriver, gik de indsamlede madvarer til væresteder for hjemløse i København. I år modtog Hugs & Food i Nansensgade og Mændenes Hjem i Lille Istedgade donationerne. Begge steder drives med fokus på at tilbyde hjemløse varme og nærende måltider i trygge omgivelser.

Gavmildhed i vinterkulden

Indsamlingen blev organiseret foran Føtex Food på Magleby Torv og Netto på Møllevej. Kunder blev mødt af frivillige fra Lions Dragør, der udleverede ønskelister med varer, som værestederne havde behov for. Listen inkluderede basale fødevarer som konserves, pasta og ris samt enkelte hygiejneprodukter.

Indsatsen varede tre timer, og på trods af det kolde og våde decembervejr lykkedes det at fylde vognene op med varer fra gavmilde borgere.

Efterfølgende blev donationerne pakket og distribueret til de to væresteder, der nu kan tilbyde endnu flere måltider til hjemløse.

En varm tak

Hugs & Food og Mændenes Hjem har udtrykt stor glæde over de mange donationer, der gør det muligt at hjælpe endnu flere i den kolde vintertid. Lions Dragør understreger, at Dragørs borgere endnu en gang har vist, hvad sammenhold og solidaritet betyder.