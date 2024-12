»Forbedringer i Dragørs ældrepleje« – what?

Overskriften på Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Venstres (ACV) læserbrev i sidste uge må siges at være en meget fantasifuld beskrivelse af situationen i vores ældrepleje. (Læs indlægget her, red.).

At borgmesterens flertal kan fremsende et sådant læserbrev i en situation, hvor ACV har indført besparelser på besparelser på ældreplejen, har rekvireret eksterne konsulenter og draget forfærdelige konklusioner – og fremlægger dette som »forbedringer« – er grotesk i mine øjne og må være en provokation i øjnene på både medarbejdere og de borgere, der mærker dette på deres krop hver dag.

Afvisning

Det groteske kulminerer, når borgmesterens flertal konkluderer, at »som politikere skal vi sikre, at forandringerne gennemføres – også når de møder modstand«.

Hvis jeg er medarbejder eller modtager af hjemmehjælp, så betyder dette reelt, at »I kan rende og hoppe«. Vi gennemfører dette galimatias, uden at I bliver hørt eller inddraget.

Læserbrevet fra borgmesterens flertal kommer samtidig med, at vi i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget (SSAU) har haft møde med lederen af hjemmeplejen og medarbejdernes tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. På dette møde kom medarbejdersiden med en række fine observationer fra deres hverdag. Observationer, som jeg mener er uværdige for vores kommune og den pleje, vi yder.

Uværdige forhold

I forrige uge refererede jeg 26 udsagn fra medarbejdere i vores hjemmepleje, og her vil jeg udelukkende nævne to, som blev nævnt på SSAU-mødet. To eksempler, der beskriver den uværdige vej, vi er på vej ned ad.

Eksempel 1: Tiden til et bad er gået fra omkring 35 minutter til omkring 15 minutter – og det kan være med barbering med mere. Hvis det skal kunne lade sig gøre, så skal borgeren jo stå nøgen, når vi kommer.

Eksempel 2: Jeg er ung, og jeg troede, at jeg skulle være i dette job resten af livet, men det skal jeg ikke. Jeg oplever, at jeg nu skal sige til en borger, der er ked af det, at jeg ikke har tid til at snakke med vedkommende. Jeg oplever det også over for borgere, der er døende. Det er uværdigt.

Hvorfor jeg er vred

Helt overordnet er jeg vred, fordi borgmesterens flertal lægger sig i skjul bag ord, som »retorisk camoufleres i moderne managementlingo og understøttes af konsulentfirmaer«. Citatet er fra en kronik i Politiken den 5. december 2024 af Roger Buch, der er ph.d., cand.scient.pol. og ekspert i kommunale forhold. Roger Buch skriver endvidere: »Det er derimod politisk følgagtighed og evnen til at ekkoe det evigt skiftende herskende managementlingo, men vigtigst af alt er økonomifokus: at finde besparelser og i forlængelse af det at nynne med på den falske melodi og lade, som om besparelser kan gennemføres uden konsekvenser for produktivitet og kvalitet.«

Det er netop det, der foregår nu i Dragør Kommunes ældrepleje. Borgmesterens flertal hopper blindt med på konsulenternes vogn og stopper ikke op og forholder sig kritisk til konsulenternes input. Og værre endnu – når borgmesterens flertal har besluttet en besparelse, så skal den gennemføres.

Selverkendelser før BDO’s besøg

I budgetmappen for budget 2023 havde forvaltningen gennemført en række sektoranalyser, og i analysen af den kommunale hjemmepleje konkluderes, at »det relativt høje forbrug på hjemmeplejeområdet i Dragør Kommune kan altså tilsyneladende ikke forklares ved, at Dragør Kommune giver meget hjemmepleje til den enkelte – men derimod, at der er en relativt stor andel af den ældre befolkning, som modtager hjemmehjælp«.

Så tænker man naturligt, at vi måske skal være mere strikse i forhold til, hvornår man kan starte med at få hjemmepleje – og ikke, at vi skal skære ned på hjælpen til de borgere, der har behov for hjælpen og i hvert fald ikke gøre arbejdsdagen mere stresset for vores medarbejdere – der skal jo være plads til omsorg. Det er i hvert fald mit rationale.

BDO gennemførte et klassisk konsulentforløb og kom med en række anbefalinger, som ikke pegede på, at Dragør Kommune skulle nedsætte indsatsen over for visiterede borgere til hjemmehjælp. Indsatserne pegede andre steder hen.

Men da borgmesterens flertal havde besluttet, at hjemmehjælpen skulle spare netop 1,7 millioner kroner i 2024 og tre millioner kroner i årene fremover, så blev forvaltningen jo nødt til at parere ordre og gennemføre nedskæringer for de fleste modtagere af hjemmehjælp – og tilmed udsætte medarbejderne for et urimeligt pres i deres hverdag.

Og så skal man huske, at tallet 1,7 millioner kroner og tallet tre millioner kroner er tal, der opstår mere eller mindre tilfældigt en weekend i september på rådhuset, hvor borgmesterens flertal leger Hjallerup Marked om tallenes størrelse. Det er sikkert svært at forstå for dig, kære borger, men så useriøst er det.

Flere gange har jeg hørt den ansvarlige direktør sige: »Det har konsekvenser, når I har besluttet, at vi skal spare tre millioner kroner i 2025 og årene fremover.« Og jeg bliver ked af det, når ingen i det ansvarlige flertal reagerer og forholder sig kritisk til det.

Stop – kommunen er jo i økonomisk krise

Sådan vil mange borgere sikkert tænke. Men på torsdag i denne uge (den 12. december, red.) afholdes der møde i Økonomiudvalget, og her kan vi konstatere, at kommunens økonomi aldrig har haft det bedre.

Vi forventer, at driftsoverskuddet i 2024 lander på cirka 120 millioner kroner, og at kommunens 365 dages gennemsnitlige likviditet ved årets udgang er cirka 150 millioner kroner – eller cirka 100 millioner kroner højere end den politiske målsætning. Med andre ord er der ingen undskyldninger for, at vi som kommune ikke leverer en ordentlig ældrepleje.

Grotesk afslutning

Borgmesteren afslutter ACV’s læserbrev med ordene: »Vi vil gerne understrege, at vi har en fælles ambition om, at hjemmeplejen både skal være et godt sted at arbejde og levere god service til borgerne hver dag«.

Jeg vil stilfærdigt afslutte dette læserbrev med blot at konstatere, at dette er tomme ord uden forankring i virkeligheden.

Med venlig hilsen

Peter Læssøe

Medlem af kommunalbestyrelsen for liste T