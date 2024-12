Forældre til klub-børn får 1.300 kroner tilbage

Har man haft et barn i klubtilbuddet under UngDragør, har man betalt 110 kroner for meget om måneden i 2024 på grund af en teknisk fejl. Det betyder, at forældrene nu hver skal have godt 1.300 kroner tilbage.

Helt konkret har forældrene betalt 571 kroner om måneden til klubtilbuddet, hvilket var beregnet ud fra, at klubben hørte under dagtilbudsloven, og man derfor maksimum må opkræve en forældrebetaling på 20 procent af bruttodriftsudgifterne.

Men fordi man havde lavet besparelser i budgettet, var driftsudgifterne og altså det beløb, forældrebetalingen skulle beregnes ud fra, mindre. Dermed måtte taksten kun være på 461 kroner om måneden.

»Det er altid beklageligt, når man som kommune er kommet til at opkræve et for højt gebyr. Det er en beklagelig administrationsfejl, men jeg er glad for, at det er blevet opdaget, så borgerne kan få deres penge tilbage, og så er der styr på det fremadrettet,« lyder det fra Henrik Kjærsvold-Niclasen (V), formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, der netop har haft sagen på dagsordenen.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Taksten for klubtilbuddet i UngDragør bliver på 593 kroner om måneden i 2025, hvis den bliver endeligt vedtaget. Arkivfoto: UngDragør.

Ud over at regnestykket for, hvor mange penge der skulle tilbagebetales, blev fremlagt, skulle der også tages stilling til, hvordan taksten for klubtilbuddet skal være til næste år.

De penge, forældrene skal have tilbage, beløber sig til godt en halv million kroner, som kan findes i UngDragørs budget for i år ved at foretage nogle besparelser. Men man vil have svært ved at klare sig med en halv million mindre til næste år.

Hører nu under ungdomsskoleloven

Det behøver man dog heller ikke, for efter at have indhentet informationer fra KL og andre kommuner er det blevet tydeligt, at klubtilbuddet i UngDragør skal høre under ungdomsskolelovgivningen, og her er forældrebetalingen lokalt bestemt. Det vil sige, at taksterne kan fastsættes af kommunalbestyrelsen og ikke skal være på en bestemt procentsats.

På mødet i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget blev det derfor besluttet, at klubtaksten i Dragør skal være på 593 kroner i 2025. I forhold til den reelle takst for 2024 på 461 kroner skal forældre altså betale 132 kroner ekstra om måneden i 2025. Lidt mere, end de nu får tilbage.

»Den nye takst er fastsat til 593 kroner. Det er et my højere. Det handler jo om, at man går ind og tilpasser omkostningerne og følger loven. Det var et enigt udvalg, der bakkede det op. Og det her er også behandlet i UngDragørs bestyrelse, der også anbefaler denne løsning,« siger Henrik Kjærsvold-Niclasen.

Beslutningen skal endeligt godkendes på kommunalbestyrelsesmødet i slutningen af måneden.