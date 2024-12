Julehygge i Stakhaven

Mellem Stettinstræde og Lybækstræde finder man stakhaven. Foto: Torben Stender.

Stakhaven mellem Stettinstræde og Lybækstræde blev en stille, kold eftermiddag, torsdag den 12. december, forvandlet til et samlingspunkt for fællesskab og musikalsk hygge.

Omkring 120 personer mødtes til Levende Lågers tur på Badstuevælen klokken 17 og fulgte Stakhavens Venner til haven, hvor både julemusik og fællessang ventede.

Foreningen, som består af beboerne fra 22 omkringliggende ejendomme, overtog de tre parceller, da de sidste blev udbudt til leje af Dragør Kommune. Siden da er området blevet brugt som nyttehave til glæde for bier og sommerfugle og som et socialt samlingssted.

Dragør Vokalensemble synger julesange. Foto: Torben Stender.

Dragør Vokalensemble og dirigent Marianne Kragh sørgede for den musikalsk underholdning. De opførte engelske christmas carols og ledte fællessangen, hvor særligt »Dejlig er jorden« samlede deltagerne. Det er vist aldrig sket før, at omkring 140 personer har sunget »Dejlig er jorden« i Stakhaven – og det blev en helt særlig oplevelse for de fremmødte.