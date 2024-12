Dragør og Store Magleby: Hvorfor blev de én kommune?

Dines Bogø er blevet en institution i byen gennem de mere end 56 år, han har boet i Dragør. Arkivfoto: Rasmus Mark Pedersen.

Dragør Nyt har skudt sit fokus på kommunalvalget 2025 i gang med en ambition om at sætte nærdemokratiet i centrum. I den forbindelse ser vi både frem og tilbage for at forstå, hvad der har formet vores kommune.

Derfor har vi talt med den lokale historiker og tidligere grundejerforeningsformand Dines Bogø, der blandt andet beskriver sig selv som »uofficiel rådgiver« for flere borgmestre gennem tiden, og som har fulgt Dragør Kommunes udvikling på tætteste hold.

Han deltog som formand for en grundejerforening i samtlige kommunalbestyrelsesmøder i fire år efter den store kommunesammenlægning, der fandt endeligt sted den 1. april 1974.

Gennem Dines Bogøs anekdoter dykker vi ned i fortællingen om, hvordan Dragør og Store Magleby blev forenet, hvad det betød dengang, og hvordan vi kan bruge historien til at styrke vores forståelse af nærdemokratiet.

Baggrunden for sammenlægningen

Den landsdækkende kommunalreform i 1970 ændrede fundamentalt på Danmarks kommunale struktur. De fleste mindre kommuner blev slået sammen til større enheder for at effektivisere administrationen og sikre en bedre økonomisk bæredygtighed.

Dragør og Store Magleby undgik dog at blive sammenlagt i første omgang, men allerede få år efter blev presset for en sammenlægning intensiveret.

»Indenrigsministeren havde sagt meget direkte, at hvis I ikke bliver enige om en sammenlægning, så bestemmer jeg, hvordan en stor kommune på Amager skal se ud. Så kunne de risikere at blive lagt sammen med Tårnby, og det ville man for alt i verden undgå,« forklarer Dines Bogø.

Dette satte for alvor gang i forhandlingerne mellem de to kommuner.

Fælles rådhus og våbenmærke

Forhandlingerne resulterede i en beslutning om sammenlægning i 1972, og processen krævede flere vigtige diskussioner og kompromiser.

Et vigtigt spørgsmål var placeringen af rådhuset, som endte i Store Magleby. Måske som kompensation for, at Dragør kom til at lægge navn til kommunen.

»Ja, rådhuset kom til at ligge på Kirkevej, hvor det lå lige langt fra alle. Det ligger ikke centralt for nogen som helst,« fortæller Dines Bogø med et glimt i øjet.

Også spørgsmålet om den nye kommunes våbenmærke var vigtigt. Her endte man med at bruge designet fra Store Maglebys gamle byvåben med en vogtende engel og et anker.

Med sammenlægningen i 1974 blev Dragør Kommune en realitet. Det markerede afslutningen på Dragør og Store Maglebys tid som selvstændige enheder og begyndelsen på en ny fælles fremtid.