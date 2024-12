Experimentarium åbner ny interaktiv oplevelse i Københavns Lufthavn

Eleverne fra Løjtegårdsskolen fik lov til at indvie udstillingen med papirfly. Foto: Freja Bundvad.

Mandag formiddag blev udstillingen Takeoff til fremtiden officielt indviet i Københavns Lufthavn. Udstillingen, som er udviklet af Experimentarium, har til formål at gøre børn og voksne klogere på, hvordan fremtidens flyrejser kan blive mere bæredygtige.

Med fokus på leg og læring kan de besøgende blandt andet prøve kræfter med teknologier som Power-to-X og rejseplanlæggeren, der viser, hvordan forskellige drivmidler påvirker mulighederne for grønne flyrejser.

Jeres blik er vigtigt

Folketingets formand, Søren Gade, holdt åbningstalen og rettede særligt sin opmærksomhed mod den fremmødte 6. klasse fra Løjtegårdsskolen i Kastrup.

»Jeres blik på verden er vigtigt, hvis vi skal finde løsninger på de klimaudfordringer, vi står overfor,« sagde han og opfordrede de unge til at tænke stort og udfordre nutidens løsninger.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Udstillingen stiller blandt andet skarpt på, hvordan vind-, vand- og solenergi, brugt madolie og madaffald kan bruges i fremstillingen af mindre klimabelastende drivmidler til fly. Foto: Freja Bundvad.

Kim Gladstone Herlev, direktør i Experimentarium, lagde vægt på udstillingens potentiale for at skabe samtaler mellem generationer.

»Vi vil samle børn og voksne om overraskende oplevelser – og denne oplevelse kan måske inspirere til at træffe mere bæredygtige valg i fremtiden,« sagde han.

Kim Gladstone Herlev forklarede desuden, hvordan udstillingen understøtter Experimentariums strategi »Vokseværket«, der har som mål at nå 1,6 millioner besøgende årligt i år 2028 gennem nye fysiske og digitale oplevelser.

Udstillingen, der er støttet af Louis Petersens Legat, Augustinusfonden og Otto Mønsteds Fond, er placeret mellem Terminal 2 og 3 og er gratis tilgængelig for både rejsende og ikke-rejsende i de kommende tre år.

Skub i udviklingen

Christian Poulsen, CEO for Københavns Lufthavne, bød velkommen ved åbningen og understregede samarbejdets betydning.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Experimentarium blev i 2018 kåret af Time Magezine som en af verdens 100 bedste og mest innovative oplevelsessteder. Foto: Freja Bundvad.

»Det er vigtigt at vise, at det faktisk er muligt at flyve med et mindre CO₂-aftryk. Teknologien findes allerede i dag, men vi skal sætte skub i udviklingen og produktionen af mere bæredygtige brændstoffer, så vi for alvor kan accelerere den grønne omstilling af luftfarten.«

Blandt gæsterne var også Dragørs borgmester, Kenneth Gøtterup (C), samt Tårnbys borgmester, Allan S. Andersen (A).

Da udstillingen officielt skulle indvies, blev det gjort med et hav af de mest bæredygtige flyvere: papirfly, som 6. klasse fra Løjtegårdsskolen fik lov at skyde afsted, inden både børn og borgmestre ivrigt gik på opdagelse i udstillingen.