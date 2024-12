Store navneleg på udvalgsmøde

0. klasse kommer igen til at hedde børnehaveklasse. Dragør Skoles sfo for 3.-klasserne kommer til at hedde Engvej. Og specialklasserækken kommer til at hedde Enghøj. Der var nemlig store navneleg på det seneste børne-, fritids- og kulturudvalgsmøde, hvor alle tre navne skulle besluttes, efter at de havde været i høring.

0. klasse skal hedde børnehaveklasse igen for at signalere, at »børnenes første skoleår ikke blot er en del af grundskolen, men også en tid, hvor leg, socialisering og gradvis tilvænning til skolens rammer prioriteres. Dette år skal ses som en bro mellem børnehavens trygge og legende univers og skolens mere strukturerede læringsmiljø.«



Når det kommer til sfo’en og specialklasserækken, er behovet for nye navne opstået, fordi begge dele er flyttet rent geografisk. Dragør Skoles sfo-afdeling for 3.-klasserne er blevet flyttet fra Blushøj til Engvej 22. Derfor passede navnet Blushøj ikke længere. Skolen har stadig også en sfo-afdeling for 0.- til 2.-klasserne på Strandengen.

Samtidig er specialklasserækken flyttet fra Elisenborg til Blushøj, og for at signalere tilknytningen til Dragør Skole har man besluttet at kalde specialklasserækken for Enghøj – en blanding af Blushøj og Engvej.