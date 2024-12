Helt slut med pølser

Kræmmergrillen lukkede i september. Arkivfoto: Torben Stender.

Hvis man har haft hede juledrømme om igen at kunne indtage skinkesøm eller hilse på en henning i presenning ved Kræmmergården på Søndre Kinkelgade i Store Magleby, må man lade illusionen briste. Ikke så meget som en nissearm kan det blive til, efter at Planklagenævnet netop har givet Dragør Kommune medhold i, at der ikke må stå en madvogn på grunden.

Hermed ser det ikke ud til, at der kommer en afløser for pølsevognen Kræmmergrillen.

Allerede den 8. december 2020 gav Dragør Kommune afslag på en dispensation fra lokalplan nummer 42, »Bevarende lokalplan for St. Magleby landsby«, til, at der kunne stilles en madvogn op på Søndre Kinkelgade 27. Det hindrede ikke, at Kræmmergrillen kunne åbne i 2022, fordi sagen ikke var afgjort. Sagen kørte da også stadig, da Kræmmergrillen i efteråret lukkede, men nu er der så faldet afgørelse.

Planklagenævnet fandt, at kommunens vurdering af, at opstillingen af en madvogn ikke er umiddelbart tilladt i henhold til lokalplanen, var rigtig. Nævnet har blandt andet lagt vægt på, at madvognen skal anses som en bygning i byggelovens forstand.