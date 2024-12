Levende låger og lucia

Levende Lågers tur fredag den 13. december går til Dragørhus på hjørnet af Rønne Allé og Strandlinien. Foto: Torben Stender.

Levende Låger var fredag den 13. december på besøg i huset på hjørnet af Rønne Allé og Strandlinien, i hjertet af Dragør. Her ligger det historiske Dragørhus, hvor Ilse og Gert Jacobsen bor. Parret er tredje generation i huset.

Gert Jacobsens bedsteforældre købte huset i slutningen af 1940erne, og siden har det været rammen om familiens liv, som er fuld af historier og traditioner.

Dragørhus rummer mange historier. Især Gert Jacobsens barndomshistorier maler billeder af et Dragør, der var præget af sit kystnære liv.

I slutningen af 1950erne oplevede området ofte oversvømmelser i efteråret. Gert Jacobsen husker, hvordan han som dreng måtte padle i en fladbundet pram for at handle hos søstrene Mortensen i Byskriverstræde.

Et andet særligt minde knytter sig til arveprins Knud, som i sin tid besøgte Gert Jacobsens bedstefar i Dragørhus. Prinsen var en entusiastisk modeltogsfan, og hans interesse kunne ses på Gert Jacobsens egne togbaner.

»Når prinsen havde været på besøg, var mit modeltog ofte blevet afsporet,« fortæller fredagens vært med et smil.

I mange år har familien Jacobsen været kendt for at sælge juletræer.

Fra en mark i Søvang har de leveret grantræer, som passede perfekt til Dragørs lavloftede stuer. Men i år er det sidste gang. Træerne på marken har vokset sig for høje til at kunne bruges i de lavloftede dragørhjem, og dermed afsluttes en æra for familien og de mange faste kunder.

»Vi har elsket at være en del af lokalsamfundets juletraditioner, men træerne har nået en højde, hvor de ikke længere kan bruges,« forklarer Ilse Jacobsen.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Ilse og Gert Jacobsen tager imod Levende Låger. Foto: Torben Stender.

Levende Lågers besøg i Dragørhus blev afsluttet med en stemningsfuld fejring af Santa Lucia. Familien og de besøgende samledes for at synge luciasangen og mindes historien om den kristne martyr fra Syrakus på Sicilien.

Lucia levede omkring år 283–304 og er kendt som en af kristendommens mest populære helgener.

Ifølge legenden omvendte Lucia sig til kristendommen i en tid, hvor kristne blev forfulgt. Hun afviste en romersk forlovet og ønskede at give sin medgift til de fattige, hvilket førte til, at hun blev angivet. Lucia blev dømt til at blive sendt til et bordel, men ifølge fortællingen kunne ingen flytte hende, selv med okser. Efter at have overlevet en ildprøve blev hun til sidst dræbt med et sværd.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Dagens besøg blev afsluttet med fejring af Santa Lucia. Foto: Torben Stender.

Lucia blev senere helgenkåret og er i dag skytshelgeninde for blinde og for byen Syrakus. Hendes minde fejres hvert år den 13. december, hvor luciadagen markerer lys i mørket og fællesskab.

Ifølge en legende skal et skib lastet med fødevarer være ankommet til Syrakus på Lucias dødsdag. Skibets ankomst blev tolket som et mirakel og et symbol på håb, hvilket yderligere bidrog til hendes helgenstatus.