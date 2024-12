Lidt færre bådturister, men flere autocampere

Når man er havnefoged i en havn som Dragørs, har antallet af sejlturister selvfølgelig stor indflydelse på arbejdet. Og jo flere turister, jo mere er der at tage sig af. Der har dog været lidt længere mellem sejlturisterne i 2024 end i de foregående år, forklarer havnefoged Finn Frigast Larsen.

»Det er især de danske turister, vi har set færre af. Vi tror, at det er, fordi vi i 2023 havde en dårlig vejrmæssig juni, og så havde vi også en dårlig august i år. Så mange planlægger ikke at sejle så langt som tidligere. Det hører vi også fra kollegaer på andre havne, der ser det samme mønster,« siger han.

Der har også været færre svenskere end normalt. I alt har der været 4.886 både forbi Dragør Havn i 2024, hvilket er 710 færre end i 2022 og 334 færre end i 2023. Det, mener han, kan forklares med vekselkursen. Det er simpelthen blevet dyrere for dem at holde sejlferie i Danmark de sidste par år.

»Ser man på tyskerne og hollænderne, er det næsten det samme niveau for de sidste år,« siger Finn Frigast Larsen.

Han mener ikke, at det er alarmerende lave tal for sejlturismen, men at det er vigtigt at følge udviklingen. Også på landsplan har der ifølge Danmarks Statistik været et fald i antallet af gæstesejlere i de danske havne. Især i maj og juni i år var antallet af besøgende færre end sidste år, mens der faktisk var lidt flere i juli og august.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Antallet er næsten tredoblet

En anden landsdækkende tendens, der også har gjort sig gældende i Dragør, er, at antallet af autocampere, der har lejet sig ind på havnens areal, er næsten tredoblet i forhold til de foregående år. Hele 295 autocampere har været forbi Dragør Havn i 2024, mens det var 117 i 2023 og 106 i 2022.

»Det er uden tvivl et nyt fokusområde for os i samarbejde med brugerrådet for Dragør Havn. Det er en balancegang mellem at sikre, at det er en god, ekstra indtægt for os, og at vi ikke får for mange ind, så havnen bliver overbefolket af det,« siger Finn Frigast Larsen.

Han hører fra kollegaer, at nogle af nabohavnene endda har set flere autocampere end gæstesejlere og er begyndt at prioritere indsatsen efter det.

»Det er vi ikke i nærheden af. Men jeg tror da, at vi vil opleve flere og flere autocampere, og at det er et område, vi fortsat skal have fokus på. Vores primære ressourcer skal dog stadig gå til gæstesejlerne. Vi ligger jo som en fantastik port på sejlturen mellem Øresund og Østersøen, der appellerer til et havneophold,« siger han.