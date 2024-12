Mindre støj, bedre komfort og større præcision: Nu kører elbusserne på linje 250S

»Ikke i rute.« Ordene kan sende et kollektivt suk gennem de ventende ved busstoppestedet, når det står i front på den bus, man troede skulle hjælpe en videre på den daglige rejse.

De nye elbusser på linje 250S afløser en række ældre busser, der kom på vejen mellem 2010 og 2015. Foto: Torben Stender.

Passagerer på linje 250S, der er hovedforbindelsen mellem Dragør Kommune og København, kender ordene bedre end de fleste – for busdriften har været udfordret af blandt andet tekniske problemer i et godt stykke tid.

»Vi kan i Movia bekræfte, at der i nogen tid har været driftsmæssige udfordringer på linje 250S med slidte busser og udgået kørsel. Det har ikke været tilfredsstillende, og det beklager vi selvfølgelig,« erkendte trafikselskabet, der står for den offentlige transport på Sjælland, i et svar til borgmester Kenneth Gøtterup, der havde videresendt en klage fra en passager til Movia tidligere i år.

Busforbindelsens tre millioner årlige passagerer har også måttet leve med støj og tekniske problemer og i mange tilfælde også med busser, der føltes som køleskabe om vinteren og kogekar om sommeren.

Et julemirakel

Men søndag skete det, der for de frysende og morgentrætte pendlere må føles som et sandt julemirakel: De gamle dieselbusser på 250S blev erstattet med elbusser, som blev sat i drift i forbindelse med, at en ny kontrakt på driften af linjen trådte i kraft.

Elbusserne er fabriksnye, mens dieselbussernes dæk første gang ramte vejene mellem 2010 og 2015. Passagererne vil tydeligt kunne mærke en forbedring, lover Jeppe Gaard, der er trafikdirektør i Movia.

»Elbusserne er langt mere støjsvage end dieselbusserne. Alle de nye busser har klimaanlæg, hvor det kun er to tredjedele af dieselbusserne, som har klimaanlæg. Kørestolsbrugere vil opleve en forskel, da alle de nye busser har elektriske ramper, hvor dieselbusserne har manuelle ramper, som kørestolsbrugeren ikke selv kan folde ud,« hedder det fra trafikdirektøren, der også mener, at det vil kunne mærkes på rettidigheden.

»Det er Movias erfaring, at elbusser er meget driftssikre.«

Som en bonus for alle på buslinjerne støjer busserne mindre – og de udleder ikke CO 2 og partikler under kørslen.

Hurtigt i mål

Busserne på 250S er en del af en større udrulning af elbusser i Movias dækningsområde, der fandt sted søndag. De markerede samtidig, at halvdelen af Movias 1.126 busser nu kører på el – og at Movia dermed har nået et mål om 50 procent elbusser fire år før den deadline, Movia sammen med kommuner og Region Hovedstaden og Region Sjælland havde sat.

Movia har sammen med kommuner og regioner nu hævet barren og går efter, at 94 procent af busserne skal være på el i 2030. De sidste seks procent forventes at køre på HVO-biodiesel, oplyser Movia.