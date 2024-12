Selvbetjening er på vej på biblioteket

Ligesom der var en selvbetjeningsløsning på biblioteket i Hollænderhallen, skal der nu være det på biblioteket på Vestgrønningen.

Et enigt Børne-, Fritids- og Kulturudvalg har netop besluttet, at et elektronisk dørlåsesystem skal give borgerne adgang til alle biblioteksrum og services, når de har lyst og tid.

»Vi har et ønske om at udvide åbningstiden for borgerne, og jeg er meget glad for, at alle partier er enige om, at det er det helt rigtige at etablere en selvbetjeningsløsning. Det havde man også i filialen i Hollænderhalen og havde gode erfaringer med det,« siger Henrik Kjærsvold-Niclasen (V), formand for udvalget.

Det koster mellem 320.000 og 380.000 kroner at etablere selvbetjeningsdøre og det elektroniske system. Pengene findes i hensatte anlægsmidler, så de er allerede på plads, og en leverandør er fundet.

En præcis tidshorisont for, hvornår du således selv kan lukke dig ind på biblioteket, er ikke på plads endnu, men når kommunalbestyrelsen inden jul har godkendt beslutningen endeligt, kan arbejdet gå i gang i det nye år.