Gamle sygdomsramte træer fældet på Dragør Kirkegård

De to gamle bøgetræer var så hårdt ramt af svampe, at de var til fare for besøgende og ansatte på kirkegården. Foto: Dragør Kirke.

Dragør Kirkegård har i den seneste uge gennemgået en nødvendig forandring.

»Flere af kirkegårdens besøgende har næsten forfærdet iagttaget arbejdet, som er igangsat efter et langt og velovervejet tilløb,« oplyser Torben Stæregaard, der er medlem af menighedsrådet, til Dragør Nyt.

To bøgetræer ud mod Wiedergården og et cirka 100 år gammelt kastanjetræ har været under observation i flere år.

Bøgetræerne var angrebet af rodfordærversvampen heterobasidion, som havde bredt sig flere meter op i stammerne og gjort dem strukturelt ustabile. Kastanjetræet, der både var svampeangrebet og meget gammelt, kunne heller ikke reddes.

Sikkerheden i fokus

Det blev skønnet, at træernes tilstand udgjorde en betydelig risiko. Svampeangrebene havde svækket både grene og stammer, så selv en moderat storm kunne have medført alvorlige skader. For bøgetræernes vedkommende var stammerne så porøse i seks til syv meters højde, at de kunne kollapse.

For at sikre den rette beslutning blev to uvildige træteknikere konsulteret. Begge anbefalede fældning af bøgetræerne og en topkapning af kastanjetræet. Disse anbefalinger blev efterfølgende godkendt af provstiudvalget, som vurderede, at sikkerheden for kirkegårdens besøgende og personalet måtte prioriteres højest.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Kastanjetræet forventes at få nye skud til forår. Foto: Dragør Kirke.

Nye træer

Træfældningen og topkapningen er nu afsluttet. En nærmere undersøgelse af de fældede stammer viste, at svampeangrebene var omfattende, og at beslutningen om at fjerne træerne var nødvendig.

Kastanjetræet, som blev topkappet, forventes at danne nye skud til foråret og dermed fortsat bidrage til kirkegårdens biodiversitet. Planen er at erstatte de fældede bøgetræer med nye træer af en passende størrelse.