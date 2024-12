Levende Låger og en »italiensk« arkitekt

De 219 deltagere er på vej til Strandstræde. Foto: Torben Stender.

På en måneklar eftermiddag lørdag den 14. december samlede 219 personer sig foran ejendommen På Trappen i Strandstræde 8.

Michael Weber, der bor på adressen, bød velkommen og introducerede Pernille Stockflet, som fortalte om ejendommens historie og sin egen barndom på stedet.

Pernille Stockflet fortæller om sin barndom i huset. Foto: Torben Stender.

Huset, der blev bygget som bagergård i 1784, vækkede minder hos Pernille Stockflet. Hun fortalte levende om, hvordan julegåsen i sin tid blev trukket på en kælk til bageriet for at blive stegt. Med humor og charme imiterede hun bagerkonens karakteristiske dragørsk til stor fornøjelse for de fremmødte.

Pernille Stockflet er blandt initiativtagerne til Levende Låger – Dragørs levende julekalender, der er inspireret af en tradition i Sverige. Hun fortalte om opstarten i 2012, hvor hun sammen med Helle Hende og Marchen Leth, som ikke er blandt os længere, startede forsigtigt op i fire weekender.

De mange deltagere hører også om Levende Lågers historie. Foto: Torben Stender.

Allerede året efter var Levende Låger udvidet til en daglig begivenhed fra den 1. til 24. december. Initiativet blev hjulpet godt på vej af julemarkedet på Badstuevælen, som begyndte i 2013, hvor julekalenderen Tidsrejsen blev optaget.

Efter fortællingerne blev der serveret gløgg og lækkerier, som bidrog til den hyggelige stemning på denne historiefyldte decemberdag.

Dagens julevindue i Strandstræde lørdag den 14. december.

Den italienske arkitekt fra Kastrup

Regnen stoppede, da deltagerne kommer frem til dagens vært Grith Bille, der bor på Drogdensvej. Foto: Torben Stender.

Søndag den 15. december silede regnen ned det meste af dagen. Da de 101 deltagere i Levende Låger nåede Drogdensvej 37, klarede vejret dog op.

På adressen ventede Grith Bille, som har boet i det charmerende rækkehus i omkring 30 år.

Grith Bille fortæller om kvarterets historie. Foto: Torben Stender.

Grith fortalte om det stærke naboskab i bebyggelsen, der nu kaldes et »sølvbryllupskvarter«, fordi børnene er blevet voksne.

Hun delte også historien om kvarterets italienske arkitekt, som i stedet for fem planlagte huse byggede seks huse, fordi han manglede penge. Dog gravede hun videre i historien, og med hjælp fra Henning Sørensen fra Historisk Arkiv Dragør fandt hun ud af, at historien er en myte.

Det viste sig, at husene ikke blev tegnet af en italiensk arkitekt, men derimod af Christian Brandi fra Kastrup, der havde stærke italienske bånd gennem sin hustru Valeria fra den kendte Odorico-familie i Dragør. Familien Odorico har i generationer arbejdet med fliser, marmor og terrazzo, og deres firma eksisterer stadig. Familien Brandi boede i mange år i Italien, men flyttede på et tidspunkt tilbage til Dragør.

Grith Bille holdt fast i det italienske tema og serverede italiensk rødvin og sprøde cantuccini.