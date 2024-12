Kirsten Tønnesen: Tegningen er alt det, der rumsterede i mit hoved

Kirsten Tønnesen er kendt for sine detaljerige og farverige gengivelser af livet og stemningerne i Dragør. Hun har i år lavet Dragør Nyts tegning til julekonkurrencen.

I dag offentliggør Dragør Nyt vinderne af Dragør Nyts julekonkurrence. Svarene er væltet ind på redaktionen og i Dragør Nyts postkasse, og den lokale billedmager Kirsten Tønnesen, der står bag den livfulde juletegning, som konkurrencen baserer sig på, er også blevet ringet op af børn og børnebørn: »Fortæl os nu, hvor de fem fejl er.« Da det er redaktionen, der har lavet fejlene, har hun dog måttet skuffe dem.

»Jeg måtte jo bare sige, at jeg ikke kunne hjælpe dem, for det er ikke mig, der har lavet dem. Flere andre har også spurgt, for især den sidste er svær,« fortæller Kirsten Tønnesen med et grin.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Vindere af Dragør Nyts julekonkurrence • Margit Ernst, Strandjægervej

• Henning Espensen, Solvænget

• Esther og Dagmar Hoven Clausen, Kronager

• Bente Jans, Jægervej

• Gitte Weber-Hansen, Birkevej

• Britta Hansen, Engvej

• Kristian Pedersen, Lindevej

• Katja Hitz, Hollændervej



Igen i år er vi på Dragør Nyts redaktion fuldstændig overvældede over den fantastiske respons på vores lille julespøg.



På redaktionen har vi været på det helt store overarbejde med at åbne kuverter og tjekke besvarelser.



Med hjælp fra blandt andet borgmester Kenneth Gøtterup har vi trukket otte vindere – som har fået direkte besked.

At tegne er meditation

Selvom hun har flere udstillinger bag sig og er kendt i Dragør for sine detaljerige og finurlige tegner, der indfanger stemninger, bygninger og mennesker i Dragør på en helt særlig farverig måde, kan hun ikke lide at blive kaldt kunster. Billedmager passer hende bedre.

Hun elsker at trille rundt med sit rullende galleri i en barnevogn på en varm sommerdag, hvor hun kan sætte sig ned, betragte og tegne. For hende er det at tegne som ren meditation. På dage, hvor der ikke er energi til meget andet, så tegner hun.

»Jeg tegner mig ud af det. Det er fantastisk at tegne. Der er bare blyanten og papiret. Så det er ren meditation,« siger hun.

Figurer og bygninger dukker bare op

Da årets juletegning, der skulle bruges til Find fem fejl-konkurrencen i Dragør Nyt, skulle tegnes, dukkede figurer og bygninger op lidt efter lidt. Hun tegner altid ud fra det, der lige rumsterer i hende. Da hun tegnede Amagerkalenderen sidste år, var det nisser. Men i år, hvor hun er meget engageret i de forskellige aktiviteter i byen i forbindelse med Tidsrejsen 2, var det især tv-julekalendere, der blev blandet med lokale Dragør-traditioner.

»Det med julekalender og tidsrejser har fyldt meget inde i hovedet. Derudover har jeg talt med børn og børnebørn om tv-julekalendere, og hvilke vi kunne huske. Og så dukker figurer og bygninger bare op. Byen har jo sine finurligheder som Lodstårnet, man gerne vil have med. Og så måtte jeg bare have Middelaldercentret med fra Falster, hvor jeg har boet. Der er dele af Tidsrejsen jo også optaget. Det er et fantastisk sted, hvor jeg tit har haft børn og børnebørn med. Og ja, så har jeg interesseret mig meget for Stakhaven. Derfor skulle der også lige nogle sild med,« forklarer Kirsten Tønnesen.

Først blyant – siden kommer farverne

Hun starter altid med at tegne med blyant. Her får hun placeret de figurer og bygninger, hun vil have med. Der bliver ofte visket ud og flyttet rundt.

Når hun er tilfreds, går hun i gang med at farvelægge med akvarelmaling. Det tager også noget tid, inden hun bliver tilfreds. Derefter skal hun have billedet hængende på væggen et par dage for at teste, om der er farver, der skal korrigeres.

Da denne særlige juletegning skulle i avisen, var hun også nødt til at tegne lidt ekstra op i kanterne med sort tusch, for at billedet kunne trykkes. Det var hun ikke så vild med, fordi det brød lidt med hendes stil, men resultatet er hun heldigvis meget tilfreds med.

Har du lagt mærke til? Mens du har ledt efter fem fejl i årets julekonkurrence, har du forhåbentlig lagt mærke til de mange ting, der har rumsteret i Kirsten Tønnesens hoved, og som har fået en plads på tegningen. Ellers skulle du måske lige se på den en ekstra gang. Har du for eksempel lagt mærke til:



• Betjenten til hest er udrustet med et ålejern til ridderturnering på en fastelavnspyntet hest.

• Rudolf på vej med kål til hovedstaden.

• Borgmesteren og julebukken, der er på vej rundt om juletræet.

• Havfruen fra Dragør Fort, der nærmest er på vej ind i juletræet.

• Magnus Tagmus fra Kender du Decembervej? (1967), der sidder på toget.

• Kaptajn Gus fra Jullerup Færgeby (1974), der spiller hornmusik fra Lodstårnet.

• Luftballonen fra Nissebanden i Grønland (1989).

• Pyrus fra Alletiders Jul (1994), der leger lydmand.

• Agent Rød og Agent Grå fra Tidsrejserne (2014 og 2024) i en bil med Amager-nummerplade