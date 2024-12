Det er med stor sorg at vores dejlige nabo og vores altid nærværende ven, Frits Dirchsen, er død den 14. december.

Frits er kendt af mange i Dragør, Søvang og Store Magleby for sit hjælpsomme væsen, som vi er mange, der har nydt godt af i årenes løb.

Frits blev udlært som gartner i 1958 på Rønnegården i Tømmerup. Han overtog senere sine forældres gård i Store Magleby, og havde sideløbende andre job blandt andet som rådhusbetjent og frivillig brandmand.

De senere år blev hans lyst til gartneri udmøntet i salg af dejlige kartofler, jordbær, hindbær med mere fra et lille hjemmebygget »kartoffelhus«.

Frits var faktisk lidt af en tusindkunstner. Foruden hans grønne fingre, er der mange traktorer og andre mekaniske maskiner, der er blevet repareret af Frits.

Og hvis man går en tur i Store Magleby, kan man flere steder støde på de smukke stendiger – mange bygget af Frits. Bare gå en tur på Kirkestien.

Og mon ikke der hos nogle ryttere, hænger en tøndestok, som Frits har drejet og malet.

Frits’ tre traktorer er også blevet brugt til glæde for mange. I Søvang blev de brugt igennem mange år til at sætte badebroen ud om foråret og tage den ind igen om efteråret, senest i oktober i år. På Amagermuseet brugte han dem til klargøring af køkkenhaven, og i andre tilfælde blev de brugt til lejlighedsvis hjælp. Blandt andet for år tilbage til istandsættelse og vedligeholdelse af Englodsvej ud til ridehallen.

Som formand for Store Magleby Bevaringsfond, igennem en årrække, har Frits med sin store viden og interesse for gammel byggeskik og lokalplanens foreskrifter, været medvirkende til at Store Magleby landsbys specielle særpræg bevares.

Dette set med kærlige naboøjne. Fritz vil blive savnet ikke blot af os – men af alle der har nydt godt af hans store hjælpsomhed.

Vores varmeste og kærligste tanker går til Frits’ hustru gennem mere end 30 år, Inger Dirchsen.

Ære være Frits Dirchsens minde.

Gert, Inger, Per, Lone, Aase, Else