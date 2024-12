Men – kære borgmester – som opposition er vi nødt til at stille kritiske spørgsmål til din embedsførelse. Og det tror jeg ikke grundlæggende, at du er imod?

Det er dog tydeligt, at du i dit indlæg i sidste uge er irriteret over spørgsmålet. Man er irriteret, hvis man inddrager ting, der er sket for et kvart århundrede siden.

En god borgmester på mange måder

Efter 13 læserbreve svarer vores kære borgmester for første gang på liste T’s læserbreve – og det er vi selvfølgelig glade for. (Læs borgmesterens svar her, red.).

Lad mig slå det fast med det samme – min kære kollega Kenneth Gøtterup (vi har siddet i kommunalbestyrelsen sammen siden år 2010) – udfylder i mange henseender rollen som borgmester ganske fint. Han er mere kommunikerende end mange foregående borgmestre. Han er jovial, elsker lidt mandlig fadølssnak. Han er oplært i Dragør Kommune, har haft relevante jobs i flere kommuner og private selskaber. Kort sagt – han ved jo noget om en kommune. Han er svært interesseret i landspolitik og har en sikkert fin relation til Mona Juul, som mangler nogle kommunale dagsordener. Så ja, vores borgmester har fundet en fin rolle at udfylde. Men han har også behov for et modspil.

Mærkeligt spørgsmål

Borgmesteren mener, at »passer borgmesteren på Dragør?« er et mærkeligt spørgsmål. Han mener, at alle politikere passer på Dragør.

Ja, lige umiddelbart så mener vi jo alle, at vi gør det, men den politiske retning er vidt forskellig. Og netop derfor er det relevant at spørge, om borgmesteren passer på Dragør.

Borgmesteren foretager mange valg, som vi ikke mener er at passe på Dragør. Et godt eksempel er borgmesterens håndtering af Erhvervsområde Nord. Her har borgmesteren besluttet en proces, der indtil videre kun har ført til sure ejendomsejere og et stort antal borgere, der er frustrerede over de mange potentielt dårlige scenarier, der har været luftet i debatten. Borgmesterens håndtering er ikke at passe på Dragør.

Et andet eksempel – borgmesterens håndtering af indbetaling af feriepenge. I læserbrev nummer fire beskrev jeg i efteråret 2023, at borgmesteren havde besluttet, at han kun ville tilbagebetale ti millioner kroner af kommunens feriepengegæld, og at denne beslutning medførte, at kommunen helt og aldeles unødvendigt var nødsaget til at betale cirka halvanden million kroner i rente, selvom kommunens likviditet var betydelig på det tidspunkt. Det mener vi ikke er at passe på Dragør – det er penge ud ad vinduet.

Et tredje eksempel – afvisning af dialog med medarbejderne i hjemmeplejen. Hjemmeplejen har gedigne problemer med nedskæringer og personaleflugt. Deres tillidsrepræsentant inviterer kommunalbestyrelsen til at deltage i et fyraftensmøde, og borgmesteren afviser at deltage. Han pålægger endda kommunaldirektøren at skrive ud til kommunalbestyrelsen, at det er en dårlig idé at deltage. En embedsmand skal fortælle de valgte politikere, hvem de må tale med! Forestil jer, at en departementschef skulle fortælle folketingspolitikerne, hvem de måtte tale med. Det ville aldrig ske. Det er misbrug af embedsapparatet og hensynsløst over for kommunens medarbejdere. Det er ikke at passe på Dragør.

Glædelig jul

Selvom borgmesteren i denne tid virker irriteret og lidt vred, så håber jeg, at han og hans familie og borgerne i Dragør kommer til at nyde jul og nytår i fulde drag.

Vi håber, at borgmesteren kommer tilbage efter nytår, og at hans irritation er borte, så vi igen får den gode stemning tilbage i kommunalbestyrelsen.

Har du lyst til at læse min uddybende respons til borgmesteren, så kan du finde mit svar på liste T’s hjemmeside.

Med venlig hilsen

Peter Læssøe

Medlem af kommunalbestyrelsen for liste T