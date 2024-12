Byvandring i Dragør

Byvandringen begynder uden for Dragør Besøgscenter i Havnepakhuset. Foto: Freja Bundvad.

Denne artikel er skrevet af Dragør Nyts børnereporter Laura Videbæk på 13 år, der selv har stået for både interviews og tekst.

Det er søndag den 8. december, det er regnvejr, men alligevel er der dukket mange mennesker op til byvandring med de to guider Axel og Hanne Bendtsen.

Men det er ikke Dragørs sædvanlige byvandring. Her i december handler meget af byvandringen nemlig om Tidsrejsen.

Hemmeligheder fra DR

Byvandringen starter fra turistkontoret, hvor man også kan julehygge og lave julepynt.

Inden starten var en del af deltagerne på Dragør Museum, som er åbent til trods for vintersæsonen. Inde på Dragør Museum kan man se en helt special ting fra Tidsrejsen. De har nemlig fået fat i modellen af Dragørs gamle bydel, som mormoren lavede i den første Tidsrejsen-julekalender.

På Dragør Museum kan man se modellen af Dragør fra Tidsrejsen. Foto: Freja Bundvad.

Inde på museet møder jeg Hanne Bendtsen, som er guide på byvandringen. Hun har meldt sig som frivillig til byvandringen, fordi hun også er guide om sommeren. Derfor synes hun, at det er naturligt også at være guide til dette arrangement.

Hanne Bendtsen har fået meget information fra Danmarks Radio, inden hun skal fortælle om Tidsrejsen til byvandring. Derfor kender hun mange hemmeligheder om, hvad der sker senere i Tidsrejsen 2.

Men som hun siger: »Man må ikke afsløre hemmeligheder,« så derfor får vi ikke noget at vide om de mange afsløringer senere i Tidsrejsen 2.

Det er måske meget godt – ellers er det nok lidt kedeligt at se med hjemmefra.

Normal var en bondegård

På byvandringen kommer vi forbi Lodstårnet, hvor Sofie (lærervikaren i Tidsrejsen 2, red.) springer ud fra i Tidsrejsen. Hun var desuden hovedpersonen i den første Tidsrejsen-julekalender,

Stuntoptagelse til Tidsrejsen i 2013, hvor Sofie springer ned fra Lodstårnet. Arkivfoto: Dirch Jansen.

Vi går videre til skurbyen for at høre om en anden af hovedpersonerne fra Tidsrejsen. Der kan vi komme ind i Dixies fiskerhytte.

Dixies hytte i skurbyen. Foto: Freja Bundvad.

Spørgsmålet om, hvor Dixie endte, kommer på banen. I Tidsrejsen fik vi at vide, at han blev gift med Sofie. De fleste gætter på, at han er taget til fremtiden.

På vej videre taler jeg med Matto Grosso på otte år. Han ser også Tidsrejsen 2 hjemme i stuen som så mange andre. Han tror, at Dixie er i udlandet. Måske i Frankrig eller i Spanien – men i hvert fald et sted i fremtiden.

Matto Grosso på otte år. Foto: Freja Bundvad.

Et af de sidste stop på byvandringen er Hotel Dragør fra Tidsrejsen 2, hvor der i virkeligheden ligger en bager og ikke et hotel.

Axel og Hanne Bendtsen fortæller, at i gamle dage var der ikke så mange, der havde ovne. Derfor fik alle deres and og flæskesteg stegt hos bageren. For at finde ud af, hvilken and eller flæskesteg der var ens egen, rev bageren et kort over, og så fik kunden den ene del af kortet, mens den anden del blev sat fast til anden eller flæskestegen.

Hanne og Axel Bendtsen er guider på byvandringen. Foto: Freja Bundvad.

Byvandringens sidste stop er ved Normal på Neels Torv, hvor der har været en bondegård i gamle dage, hvilket mange var overraskede over.

Efter det var byvandringen slut, og man kunne komme hjem i varme og tørvejr.