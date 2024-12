Levende Låger: Familiehistorier og julehygge i regnvejr

Trods regn deltog 45 personer i Levende Låger mandag den 16. december. Foto: Torben Stender.

En regnfuld tirsdag

En regnvåd dag på Kampensgade dannede mandag den 16. december rammen om et festligt og historisk arrangement hos Bente Walløe Poulsen og hendes mand, Palle Cranil, der bor i nummer 4.

Trods det dårlige vejr fandt 45 gæster vej til deres hjem for at høre dagens historie og nyde lidt julehygge.

Bente Walløe Poulsen med sin søn, Michael, der har bygget den snoet skorsten til julevinduet. Foto: Torben Stender.

I år havde Bente Walløe Poulsen bedt sin søn, Morten, om at lave en snoet skorsten i træ. Skorstenen blev en del af dekorationen i familiens kalendervindue, der også inkluderer et foto af Bentes tipoldefar Rasmus Peter Guldborg sammen med hendes håndlavede juletræer og ikoniske amagernisser.

Rasmus Peter Guldborg, som blev født i Aarhus i 1838, har sat et markant aftryk på Dragør som murermester. Efter at være kommet til Store Magleby i 1858 i forbindelse med byggeriet af Kommunehospitalet i København slog han sig ned i området. Her giftede han sig med Agth Chrilles Theisen Schmidt, og parret fik fem døtre.

Rasmus Peter Guldborg opførte cirka 50 bygninger i Dragør, heriblandt private hjem, Dragør Kirke, Den røde Skole på Vestgrønningen og missionshuset i Bymandsgade. Uden for byen byggede han blandt andet Aflandshage Gård på Sydamager.

En særlig detalje, som gæsterne lærte om denne dag, var, at Rasmus Peter Guldborg kunne mure snoede skorstene. Af disse er der kun én tilbage i dag – på et udhus i Deventergade. Skorstenen på Dragør Museum har han ikke lavet – hvilket Bente Walløe Poulsen er glad for, da den er »en smule skæv«.

Bente og Palle bor i et hus med en direkte forbindelse til familiens historie. Huset blev engang ejet af Bente Walløe Poulsens oldemor Emma, som var gift med fyrassistent Jens Andersen. Dermed har hjemmet i Kampensgade været i familiens eje gennem generationer og er en vigtig del af deres fortælling.

Deltagerne er på vej til dagens låge på Kampensgade. Foto: Torben Stender.

Som en del af arrangementet sang deltagerne den klassiske julesang »På loftet sidder nissen med sin julegrød«. Bente Walløe Poulsen havde valgt sangen, fordi den også handler om rotter – et aktuelt tema i det gamle Dragør, hvor rotteplagen stadig er en udfordring.

Gæsterne blev budt på portvin, pebernødder og slik, selvom regnen havde en tendens til at fortynde vinen en smule.

Historie på Jens Eyberts Plads

Tirsdag den 17. december bød på en mild eftermiddag. 78 personer tog sammen med Levende Låger turen fra Badstuevælen til Jens Eyberts Plads 3, hvor Leise og Bent Larsen fortalte om familiens lange historie i Dragør.

Levende Låger-holdet ankommer til Leise og Bent Larsen på Jens Eyberts Plads. Foto: Torben Stender.

Bent Larsen er tredje generation i huset, som hans bedstefar købte i 1915. Historien om familien Larsen afspejler det typiske liv i Dragør i første halvdel af det 20. århundrede. Bent Larsens far voksede op med fire brødre, hvilket betød mange mennesker på lidt plads. Til jul var der alligevel plads til at samle hele familien – ofte 12–14 personer – hvor gåsen til middagen blev stegt hos bager Hagel i Sønderstræde, da hjemmets ovn var for lille.

Gæssene blev holdt nede ved Stejlerækkerne og sejlet til Saltholm om sommeren for at blive fedet op. Fra kolonihaven, der lå i det område, hvor Enggården ligger i dag, bragte familien store og velsmagende victoriablommer hjem.

Bent Larsen er tredje generation i huset på Jens Eyberts Plads. Foto: Torben Stender.

Pladsen, hvor huset ligger, har en spændende historie i sig selv. Jens Eyberts Plads, tidligere kendt som Fischers Plads, husede Dragørs eneste offentlige brønd op gennem 1700-tallet.

Efter fortællingerne nød deltagerne gløgg og brunkager, som skabte en hyggelig afslutning på en historisk eftermiddag.