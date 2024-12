Lufthavnen: Et godt samarbejde 

Hos Københavns Lufthavn har man ikke oplevet processen om handleplanen for håndtering af PFAS-forurening som tung, oplyser miljøchef Sille Juhl Prang i en e-mail via kommunikationsafdelingen.

»Københavns Lufthavn har haft et godt samarbejde med Dragør og Tårnby Kommuner om at lave en handleplan for PFAS, og vi er glade for at have det samarbejde med kommunerne. Det er en kompleks opgave, og der har ikke været mange tidligere erfaringer, vi har kunnet trække på i processen,« skriver miljøchefen.

»Derfor er det selvfølgelig vigtigt med gennemarbejdede planer for, hvordan PFAS bliver håndteret mest hensigtsmæssigt, og det har helt naturligt været tidskrævende og betydet mange gode drøftelser, som Københavns Lufthavn har deltaget aktivt i.«

Dragør Nyt har blandt andet spurgt ind til et møde, der fandt sted den 8. februar 2024, hvor centerchef for Plan, Teknik og Erhverv i Dragør Kommune, Jesper Horn Larsen, påtalte, at kommunerne oplevede, at arbejdet med PFAS-rapporten havde været gået i stå siden efteråret 2023 – altså i flere måneder. Det er dog ikke muligt at få et nærmere svar.

»Det er desværre ikke muligt for os at gå mere i detaljer end de svar, vi allerede har givet. Som du også selv er opmærksom på, har der været personaleskift siden, og så detaljerede spørgsmål til processen har vi ikke mulighed for at give mere uddybende svar på,« skriver pressekonsulent og kommunikationsrådgiver i lufthavnen Astrid Skov Andersen i en e-mail.

Adspurgt til, hvorfor lufthavnen flere gange skiftede kontaktperson i arbejdsgruppen – et forhold, der ifølge Jesper Horn Larsen var med til at forsinke processen – svarer hun:

»Det er der ikke nogen særlig forklaring på og skyldes formentlig jobskifte blandt medarbejdere.«

