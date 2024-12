Sikke en dejlig måned

Jul i Dragør med et flot julemarked hver weekend. Butikkerne og Kongevejen pyntet flot op. Julekalenderen fra DR, der viser de flotteste billeder af Dragør, og hvor en masse borgere er statister. Levende Låger skaber hver dag et fællesskab og sammenhold med en hyggelig tur rundt i byen, og det er en fornøjelse at deltage i.

Tak til jer alle, der er med til at gøre denne måned til noget helt specielt.

Kystsikring

Selvom det ikke er lang tid siden, at jeg havde et indlæg i avisen om kystsikring, er der alligevel sket noget nyt.

Tidligere på måneden var jeg sammen med mine borgmesterkolleger fra kommunerne Hvidovre, København og Tårnby i Folketinget, hvor vi havde foretræde for Transportudvalget.

Inden længe kommer hovedrapporten fra statens forundersøgelse, og ved vores foretræde fremlagde vi borgmestrene perspektiver på kystsikring af de fire kommuner – og særligt et fokus på, at vi kalder på handling fra Folketingets side.

Det er min opfattelse, at der både blev lyttet til vores budskaber, og der blev spurgt interesseret ind.

Jeg er rigtig glad for, at vi på tværs af kommuner og partiskel kan stå sammen om denne vigtige sag.

Når vi har resultatet af statens arbejdsgrupperapport, vil vi invitere til et borgermøde om dette. Det forventer vi at kunne udsende invitation til i januar 2025.

Samtidig har 29 grundejerforeninger i Dragør sendt et opråb til Transportudvalget om, at der kaldes på politisk handling fra Folketinget, så Dragør kan lykkes med vores lokale kystsikringsprojekt.

Tak til jer grundejerforeninger for jeres indsats og jeres opbakning. Det er fantastisk at få lov til at være med til at lede Dragør Kommune, når vi kan stå sammen om at løse en af vores sværeste udfordringer. I fik en flot omtale af jeres opråb i DR P4.

Fredag den 13. december kom en glædelig nyhed. Ud af en pulje på 150 millioner kroner, som Kystdirektoratet har til kystsikring, er Dragør Kommune tildelt 30 millioner kroner.

Der har været ansøgninger fra landets kommuner på i alt 890 millioner kroner. Dragør Kommune har fået det, vi har søgt om. For mig vidner det om, at vi anerkendes for at have et rigtig godt projekt og forslag til, hvordan vi skal sikre Dragør.

Fjernvarme

I denne uge behandler vi den videre proces for fjernvarmeudrulningen. Vi er nemlig nået til den del af processen, hvor vi skal i gang med de forpligtende tilmeldinger.

I løbet af ugen behandler vi sagen om den videre udrulning, som vi beslutter endeligt på kommunalbestyrelsens møde den 19. december.

Vi udsender en pressemeddelelse om den videre proces, når vi har behandlet sagen endeligt. Derfor vil jeg ikke i dette nyhedsbrev beskrive sagen yderligere, da den videre proces først vedtages den 19. december. Men hold øje med kommunens hjemmeside for pressemeddelelsen, og i januar kommer vi med detaljeret viden om, hvordan du konkret tilmelder dig fjernvarmen.

Politikredsmøde

Jeg holder jævnligt møder med politiet om status på begået kriminalitet i Dragør. Her er det rigtig glædeligt, at vi ikke har meget kriminalitet. I perioden januar til oktober i år har vi haft 23 indbrud. Det er meget lidt i forhold til 2019, hvor der i samme periode var 122 indbrud.

Det er en rigtig positiv udvikling, og Dragør er en tryg by. Men vi går også ind i nogle helligdage, hvor der ofte er indbrud rundt om i landet. Så lad os stå sammen her i Dragør og holde øje med vores naboers huse, hvis naboerne er bortrejst. Og ring hellere en gang for meget til politiet end en gang for lidt, hvis du oplever uregelmæssigheder i dit nabokvarter.

Belysning i den gamle by

En anden sag er, at der over meget lang tid har været behandlet en sag om, hvordan vi får skiftet belysningen i den gamle by ud til energivenlig LED-belysning.

Det er ikke en let sag, for belysningen i den gamle by skal være særlig, da den skal passe til de bevaringsværdige huse.

Det er nu besluttet, hvordan vi får fastholdt den særlige belysning, der er i byen, samtidig med at den bliver energirigtig. Og her har beboerforeningen spillet en meget vigtig rolle ved at pege på forskellige muligheder og bidraget til at kvalificere for beslutningsgrundlag. Tak til jer for den store indsats, I har ydet.

Gymnasier

Sagen om den helt åbenlyse og urimelig forskelsbehandling, der sker af vores unge i Dragør, har jeg skrevet en del om.

Jeg har nu med opbakning fra hele kommunalbestyrelsen indbragt sagen for Folketingets ombudsmand. Jeg håber, at vi kan få ombudsmandsinstitutionen til at gå ind i sagen, så Dragørs unge fremadrettet ikke bliver udsat for forskelsbehandling.

Ønsker til nyhedsbrevet

I mit sidste nyhedsbrev skrev jeg, at man var velkommen til at kontakte mig, hvis man havde ønsker til emner, der skal sættes fokus på.

Jeg har modtaget forslag om, at jeg løbende skriver lidt om de naturarealer, vi har i Dragør. Derfor vil jeg i det kommende nyhedsbrev i starten af næste år sætte fokus på det.

Et andet emne er, hvad planerne for Hollænderhallen er. Her kan jeg fortælle, at der i øjeblikket pågår en proces i Hollænderhallen vedrørende ny forpagter til cafeteria og café.

Det er hensigten at skabe mere liv og fællesskab i Hollænderhallen, og en ny forpagter vil derfor have mulighed for at kunne lave et rigtigt cafeteria eller restaurant på førstesalen. De foreninger, der bruger dansesalen på førstesal, vil blive tilbudt lokaler på andensalen.

Selve udbudssagen og forhandlinger pågår stadig, og jeg håber meget, at vi i januar kan fortælle om resultatet.

Der har i tidligere valgperioder været en drøftelse af, om halkapaciteten skal udvides ved at bygge en ny stikhal. Det er der ikke aktuelt anlægsmidler til, og samtidig ser det ud til, at vi med den nuværende kapacitet i Hollænderhallen, Kongelundshallen samt skolerne kan dække det nuværende behov.

Glædelig jul

Afslutningsvis vil jeg gerne ønske alle en glædelig jul med tid til samvær med familie og venner.

Og en stor tak til kommunens personale for indsatsen i året, der er ved at være gået, og en særlig julehilsen til de af vores medarbejdere, der også er på arbejde i juledagene, for at der også i disse dage kan ydes en god service til os alle, for eksempel på ældreområdet og ved vagtordninger i Vej- og Gartnerafdelingen.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmester