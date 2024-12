Ældreplejen er nødlidende

Hvor er det dog trist og beskæmmende at være vidne til de uværdige nedskæringer og forringelser, som Dragørs politiske flertal – Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Moderaterne og Venstre (ACMV) – med borgmesteren og formanden for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget i spidsen, kontinuerligt presser ned over hovedet på hjemmeplejens og Enggårdens personale med yderligere sygepleje- og serviceforringelser til følge for kommunens plejekrævende borgere.

I det ene politiske flertalsmanifest efter det andet promoveres det, hvor vigtigt det er at levere en hjemme- og sygepleje, der lever op til tidens kvalitetskrav, og ikke mindst hvilke store visioner, ønsker og forventninger politikerne i budgetforliget har til fremtidens høje serviceniveau på området.

Realiteten er, at man drømmer, bruger store ord og populistisk tågesnak, der er uden forankring i virkelighedens verden. Og er man i tvivl om den påstand, kan det stærkt anbefales at læse og lytte til det personale og de borgere, der til daglig lider under den kroniske mangel på personale, ressourcer, kompetencer, omsorg og økonomi på hjemmepleje, syge- og ældreområdet.

Politisk begejstring

I seneste udgave af Dragør Nyt udtaler formanden for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, Nicolaj Bertel Riber: »Jeg er så glad for at kunne levere på og kunne give flere penge til både børn og ældre« og henviser blandt andet til de seks millioner kroner (ekstra) om året frem til 2028, der blev plads til i budgetforliget, hvoraf to tredjedele (fire millioner kroner) skal bruges på børne- og ældreområdet. (Læs interviewet her.)

Man må formode, at de nævnte fire millioner kroner så skal deles nogenlunde ligeligt mellem børne- og ældreområdet – altså med cirka to millioner kroner (ekstra) per år til hver af de nævnte sektorer.

Men hvor disse penge skal stampes op til for eksempel ældreområdet, undlader den såkaldt socialdemokratiske udvalgsformand at belaste læsernes tid med.

Manglende gennemsigtighed

Nu er gennemsigtighed i det politiske flertals økonomidisponering – eller manipulation, om man vil – nærmest ikkeeksisterende, men forklaringen på fremkomsten af de hævdede to millioner kroner (ekstra) om året til pleje- og ældreområdet kan med stor sandsynlighed findes i ACMV’s fællesmanifest i Dragør Nyt den 4. december under overskriften »Forbedringer i Dragørs ældrepleje«. (Læs indlægget her, red.).

Her nævnes det, at en analyse foretaget af det eksterne – dyre – konsulentfirma BDO har påpeget flere kritiske områder, hvor der mangler styring i hjemmeplejen, og at en bedre organisering og planlægning skønnes at kunne frigøre 1,7-3,0 millioner kroner årligt.

»Derfor har vi afsat 5,9 millioner kroner over budgettet for 2024 til 2027 til at ansætte flere medarbejdere og forbedre ressourcestyringen,« fremgår det af samme indlæg.

Hunden fodres med egen hale

Sammenstiller man socialudvalgsformandens udtalelse og begejstring over, at der angiveligt tilføres ældresektoren og hjemmeplejen (ekstra) cirka to millioner kroner om året med budgetflertallets beregning om, at der over de kommende tre år kan spares cirka to millioner kroner per år ved »effektiviseringer« i hjemmeplejen, kan det konstateres, at det, man i virkeligheden gør, er at fodre hunden med sin egen hale.

Det er således ikke nye penge, der for eksempel er overført fra den i øvrigt bugnende kommunale penge- eller »valg«-kasse, om man vil. Det kunne ellers være hårdt tiltrængt.

Personalesituationen i såvel hjemmeplejen som på Enggården er nærmest katastrofal. Og med udsigten til »omorganisering« og »bedre planlægning« – hvilket uden held er prøvet flere gange tidligere – er risikoen i den virkelige verden, at personalet kun kommer til at løbe endnu hurtigere, og den nære borgervelfærd dermed forringes yderligere.

Enggården i mistrivsel

En analyse foretaget i oktober af kommunens egen forvaltning viser, at der i andet og tredje kvartal 2024 heldigvis tiltrådte ti nye medarbejdere på Enggården. Men samme analyse viste desværre også, at cirka 20 medarbejdere i samme periode havde opsagt og forladt deres stillinger på Enggården.

Bruger- og pårørenderådet (BOP) på Enggården har netop sendt en skrivelse til kommunalbestyrelsen, hvori der redegøres for og indtrængende anmodes om, at Enggården tilføres yderligere 12 millioner kroner årligt til driften således, at det bliver muligt at opfylde normativet på personale- og kompetenceområdet.

Situationen på hjemmepleje- og ældreområdet viser med al tydelighed, at de store udfordringer, der hersker på området. ikke lader sig løse ved blot at lade hunden æde sin egen hale.

Med venlig hilsen

Svend Mathiasen