Før og efter den 1. april 1974

Dragør Nyt fortsætter sin serie om kommunesammenlægningen i 1974 og ser denne gang på hverdagen i Dragør og Store Magleby før og efter den officielle sammenlægning.

Med hjælp fra historikeren Dines Bogø, der har boet i Dragør i mere end 50 år, får vi et indblik i, hvordan de to byer – med hver deres særpræg – blev forenet under én fælles kommune.

Inden kommunesammenlægningen havde Dragør og Store Magleby hver deres særlige karakter. Dragør var en tætbebygget havneby med små gader og et liv centreret om fiskeri og handel, mens Store Magleby var præget af store gårde og hollandske traditioner.

To identiteter

Ved kommunalvalget i marts 1974 blev der stemt til den fælles kommunalbestyrelse.

Før da var Svend Karlsson socialdemokratisk borgmester i Dragør Kommune. Dines Bogø omtaler ham som en markant figur i det lokale politiske landskab, der forlod borgmesterposten i forbindelse med sammenlægningen, men fortsatte som medlem af den nye kommunalbestyrelse.

»Han gik af som borgmester, men kom til at sidde i kommunalbestyrelsen,« fortæller Dines Bogø.

Sådan så den første fælles kommunalbestyrelse med Albert Svendsen i spidsen ud. Foto fra Dines Bogøs foredrag.

Svend Karlsson blev dog ikke valgt som viceborgmester i den nye Dragør Kommune, hvilket ifølge Dines Bogø blev betragtet som en politisk ydmygelse: »Socialdemokraterne i Store Magleby ville ikke pege på ham som viceborgmester, så det blev trukket væk fra ham. Det var pinligt.«

På borgmesterposten endte den konservative Albert Svendsen, der siden 1966 havde været borgmester i Store Magleby.

De Konservative fik flertal – men kun ved at indgå et valgforbund med Fremskridtspartiet (liste Z), hvis ene mandat blev afgørende.

»Hvis det ikke var, fordi man trak på en enig fremskridtsmand, så havde de konservative ikke haft flertal,« fortæller Dines Bogø.

Røg, støj og møg

Sammenlægningen medførte en række praktiske forandringer, herunder nye vejnavne og husnumre, især i Søvang.

»Samtlige beboere i Søvang fik nye husnumre og ofte nye vejnavne, og det skabte stor ballade,« fortæller historikeren.

Rent praktisk var der også nogle arbejdstitler, der blev ændret, fordi man pludselig havde to af alting, men helst ville undgå at fyre kommunens medarbejdere.

I Store Magleby havde Preben Dreijer været chef for Teknisk Forvaltning, og i Dragør havde det været Arne Stautz. Preben Dreijer forsatte som chef for Teknisk Forvaltning på rådhuset på Kirkevej efter kommunesammenlægningen, men der skulle også findes en titel til Arne Stautz.

»Man opfandt så en ny ‘teknisk forvaltning nummer to’, som blev kaldt Miljøforvaltningen. Arne Stautz, der stadig havde kontor i det gamle rådhus på Stationsvej, kaldte det for afdelingen for røg, støj og møg,« husker Dines Bogø.

Som grundejerforeningsformand var det dog en fordel med to forvaltningschefer, fortæller han:

»Sagde den ene nej til et ønske, så sagde den anden ja.«