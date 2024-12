Kirkerne har uddelt julehjælp

Lions Dragør er blandt støtterne til julehjælpen i Dragør. Arkivfoto: Torben Stender.

Igen i år har der været uddeling af julehjælp i Dragør og Store Magleby – de to sogne, der tilsammen dækker Dragør Kommune.



Anden søndag i advent blev julehjælpen i Store Magleby delt ud i konfirmandstuen, hvor der var dækket et kaffebord med småkager.



»Det bliver altid en hyggelig stund med samtaler omkring bordet for de ansøgere, som har tid og lyst, repræsentanter fra menighedsplejen og en præst, der står for uddelingen af julehjælpen,« fortæller Gitte Turin, der er sognepræst ved Store Magleby Kirke



Ifølge præsten kom der godt 20 ansøgere i år – det er cirka samme antal som sidste år.

Også i Dragør er der blevet delt julehjælp ud. Her blev det ifølge en pressemeddelelse til i alt 41.000 kroner.



Pengene kommer fra lokale støtter – blandt andre Lions Dragør samt fra indtægter fra kirkebøssen og en koncert med Marie Carmen Koppel, der blev holdt den 12. december.