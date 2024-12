Hvad synes børn egentlig om »Tidsrejsen 2«?

Denne artikel er skrevet af Dragør Nyts børnereporter Laura Videbæk på 13 år, der selv har stået for både interviews og tekst.

Nu har julekalenderen rullet over skærmen i snart 18 dage, og seerne har haft god tid til at lære Romeo, Holly, Emma og de andre karakterer at kende.

Men hvad synes børnene egentlig om julekalenderen? Dragør Nyt har været på julemarked, hvor vi spurgte en række børn om deres holdninger til julekalenderen.

Kaja Bigum Bentsen, ti år. Foto: Freja Bundvad.

Hvad synes du om »Tidsrejsen 2«, og hvad er det bedste ved julekalenderen?

»Jeg synes, at sangen er god. Jeg kan godt lide tik-tik-lydene i baggrunden.«

Hvis du havde en tidsmaskine, hvor ville du så rejse hen?

»Jeg ville gerne rejse til middelalderen, fordi der er riddere.«

Carli Barnkob. Foto: Freja Bundvad.

Hvad synes du om »Tidsrejsen 2«, og hvad er det bedste ved julekalenderen?

»Jeg synes, at gyroen er sej med det grønne lys.«

Hvis du havde en tidsmaskine, hvor ville du så rejse hen?

»Jeg ville rejse til 1991, hvor mine forældre var børn, og måske ville jeg lege med dem.«

Isabella Månsson Nevers. Foto: Freja Bundvad.

Hvad synes du om »Tidsrejsen 2«, og hvad er det bedste ved julekalenderen?

»Jeg synes, at gyroen er vildt sej.«

Hvis du havde en tidsmaskine, hvor ville du så rejse hen?

»Jeg ville rejse til fortiden og se min mor, da hun var barn.«

Otto Mandrup Kongshjelm, 12 år. Foto: Freja Bundvad.

Hvad synes du om »Tidsrejsen 2«, og hvad er det bedste ved julekalenderen?

»Jeg synes, at det er fedt, at julekalenderen foregår i Dragør.«

Hvis du havde en tidsmaskine, hvor ville du så rejse hen?

»Jeg ville rejse tilbage til der, hvor Hitler blev født og dræbe ham.«

Ella H. Jensen. Foto: Freja Bundvad. Oskar H. Jensen. Foto: Freja Bundvad.

Hvad synes I om »Tidsrejsen 2«, og hvad er det bedste ved julekalenderen?

»Vi synes, at det er hyggeligt at se med vores familie.«



Hvis I havde en tidsmaskine, hvor ville I så rejse hen?

»Vi ville rejse tilbage i tiden og se vores forældre være unge.«

Alexander Andersen, ti år. Foto: Freja Bundvad.

Hvad synes du om »Tidsrejsen 2«, og hvad er det bedste ved julekalenderen?

»Jeg synes, at gyroen er sej.«

Hvis du havde en tidsmaskine, hvor ville du så rejse hen?

»Jeg ville gerne rejse til fremtiden, se, hvad der sker, og hvordan der ser ud.«