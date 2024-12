Julen handler om Guds fred og nærvær – så skru lidt ned

Juletræet står præcis, hvor det plejer i Store Magleby Kirke – lige til venstre for døbefonten. Der ligger de samme smukt indpakkede æsker, som også lå der sidste år. Og der skal holdes fem gudstjenester juleaften, ligesom man plejer. For julen handler netop om tryghed, varme og genkendelse. Fred, ro og nærvær. Og derfor har vi brug for de mange »traditioner« og »det plejer vi«, som julen er omgærdet af, lyder det fra sognepræst Julie Kaas ved Store Magleby Kirke.

»Mennesker har brug for traditioner og genkendelse, fordi der ligger en tryghed i det. Det har vi især brug for i denne tid, hvor vi er omgivet af uro. Der er uro i verden omkring os, og det planter sig i os. Bekymringer fylder meget. Vi er på godt og ondt utroligt oplyste og bevidste om verdens tilstand – om krig og ufred, om klimakrise og inflation. Og derfor har vi brug for år efter år at blive mindet om budskabet, som lød den allerførste julenat. Vi har brug for hvert år at høre juleevangeliet om lyset, der skinner i mørket og kommer med håb om fred. Det er, når mørket er mørkest, at vi skal fejre lyset,« siger hun.

Sognepræst Julie Kaas ved Store Magleby Kirke synes, at man skal vælge sine julehyggerier med omhu, så man ikke ender med julestress. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Ro og hygge frem for perfekt jul

Det svære er så at finde balancen i julefejringen. For med »plejer« og traditioner følger helt utroligt mange forventninger.

Julie Kaas peger på, at man ikke skal tilbringe særligt meget tid på eksempelvis Instagram, før man synker ned i et sort hul af utilstrækkelighed. Her mener hun, at det er vigtigt at holde fast i højtideligheden omkring jul uden at forvente perfektion.

»Vi fejrer ikke jul for at bekræfte tingenes perfekte tilstand, men for at glædes over håbet om fred fra et sted, der er større end os. Så mens det er knap så vigtigt, om julepynten har de helt rigtige farvenuancer, så betyder nærværet meget,« lyder det fra Julie Kaas.

Hun forklarer, at mange næsten dyrker juletraditioner helt religiøst, fordi de fleste forbinder dem med ro og samvær med deres kære.

»Mange af de ting, vi foretager os her op til jul – om det så er at bage vores oldemors gamle vaniljekranse eller lade nissen igen i år farve mælken blå – handler om at dele en lille del af julens magi med hinanden. Det handler om at smitte hinanden med glæden ved juletiden,« siger hun.

Vælg dine hyggerier

Julie Kaas opfordrer dog til, at man vælger de juletraditioner, man synes bedst om, og så giver sig tid til dem – i stedet for at halse afsted for at nå alt på en vild to do-liste, der suger det oprindelige budskab ud af julen.

»Jeg insisterer på, at julerierne ikke skal tage overhånd og løbe af med mit overskud. Vælg dine hyggerier, tænker jeg. Vi bliver suget ind i julen, men er nødt til at huske, at december også bare er en måned ligesom alle de andre med arbejde og praktik – og så er der så lagt en masse ekstra oveni. Der er mange måder at holde jul på, men uden ro og nærvær går det ikke« siger Julie Kaas og smiler.

Ny tradition: Familiegudstjeneste

Selvom traditioner er skønne, bryder Store Magleby Kirke i år selv med en enkel tradition juleaftensdag. Gudstjenesten klokken 11.30 er nemlig som et nyt tiltag en familiegudstjeneste – dog vil Julie Kaas gerne understrege, at børn er velkomne til alle gudstjenester. Og hun minder om, at alle julegudstjenester jo er lidt kortere end normalt.

»Men til familiegudstjenesten synger vi nogle andre salmer og julesange, som børnene kender. Og jeg holder en lidt kortere og anderledes prædiken end ellers. Men man kan lige så godt komme som voksen. Alle er velkomne,« siger Julie Kaas.

Juleaften med kæmpe flok

Julie Kaas holder selv juleaften med sin mand og deres tre børn på seks, otte og ti år samt Julies forældre, søskende og deres børn. Det bliver til en flok på over 30, og derfor findes der et Excel-ark over, hvem der skal stege ænder, hvem der laver risalamande og så videre. Og der bliver organiseret en slags pakkering, så alle voksne kun skal give en gave til én voksen hver. Børnene får lidt flere pakker, men ikke mange.

At der er nødt til at være så høj en grad af organisering for så mange mennesker, betyder egentlig, at der er meget ro på, når juleaften nærmer sig. Så selvom det kan lyde lidt overvældende at skulle gå fra en fyldt kirke og hjem til sådan en kæmpe flok, mærker hun julefreden sænke sig allerede til den julegudstjeneste, hun står for. Og det fortsætter, når hun tager hjem. For hende begynder julen i øvrigt også først rigtigt her. Ikke tidligere i december.

»Det er nok også derfor, jeg synes, at man skal holde lidt igen med alt juleriet op til jul. Jeg synes, at det er lidt trist, når juletræet allerede er visnet, og man piller julepynten ned dagen efter juleaften. Det skal da være friskt og nyt her, når julen for alvor begynder. Men så er det, man kan komme og fejre julen og budskabet, det hele handler om, i kirken. Der er sådan en skøn ro i dagene mellem jul og nytår, og det er nogle meget dejlige gudstjenester, vi har i de dage. Jeg tror, at alle præster elsker at gå på arbejde der,« siger Julie Kaas.

Der er fem gudstjenester i Store Magleby Kirke den 24. december. Arkivfoto: Torben Stender.