Opdatering fra Klima-, By- og Erhvervsudvalget

I 2024 har der været en række sager på Klima-, By- og Erhvervsudvalgets dagsorden, som har fyldt meget lokalpolitisk.

Tidlig julegave

Det er et længe efterspurgt projekt om forbedret og mere sikring af fodgængerfeltet på Ndr. Dragørvej, som nu realiseres.

Fodgængerfeltet er en del af skolevejen på Nordstranden og bruges af rigtig mange skolebørn.

I denne uge nedtages det eksisterende anlæg med blinkende lys ved fodgængerfeltet, og et nyt og mere sikkert opstilles. Det nye anlæg vil vise rødt lys for bilister, når fodgængere og skolebørn har aktiveret anlægget ved trykknap. Det er næsten som at få en julegave før juleaften.

Kystbeskyttelsen

Kystbeskyttelsen fylder meget, og i starten af 2025 barsler den statslige arbejdsgruppe med sine anbefalinger.

Vi har netop på det seneste møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget besluttet at sende dispositionsforslag for delstrækning 4, 5 og 6 i fire ugers høring. Dragør Kommune kører nemlig kystsikringen i to spor, da de tre nævnte delstrækninger vil ligge som en forlængelse af de forslag om linjeføring af kystbeskyttelse, som den statslige arbejdsgruppe arbejder med.

Vi har ligeledes besluttet at ændre målsætningen for en 100-års stormflod fra 2050 til en 100-års stormflodshændelse frem mod 2075, da det vil stemme overens med de årstal, som anvendes i de statslige forundersøgelser af sikringsniveau og klimafremskrivninger.

Det betyder i praksis, at kystbeskyttelsen vil blive lidt højere.

Høringsmaterialet kan findes på kommunens hjemmeside.

Vejbelysning

Det er glædeligt, at valg af LED-vejbelysning i Dragørs gamle bydel efter en meget lang proces er besluttet. Det betyder, at lamperne i den gamle bydel udskiftes med de lamper, som Beboerforeningen for Dragør Gamle By har foreslået.

Trafiksikkerhed

Forslaget fra Venstre, Socialdemokratiet, liste T, Moderaterne og Sydamagerlisten er nået i mål med en beslutning om forbedret trafiksikkerhed på Vestgrønningen.

Der anlægges nu cykelbaner på strækningen, og det vil ikke længere være muligt at parkere biler på Vestgrønningen. Der etableres erstatnings­parkering omkring den gamle by.

Sagen har haft et langt forløb, da tre partier og to lokallister skulle finde fælles fodslag, mens Det Konservative Folkeparti ikke ville være med. Det har holdt hårdt, og vi har holdt mange møder, men vi er i mål og … ja, jeg er utrolig glad for, at Venstre sammen med forhandlingsparterne har fundet en rigtig god løsning og har haft et fint medspil fra forvaltningen.

Forslaget er baseret på trafiksikkerhedsplanen fra 2016 og 2024 samt på input fra borgerne om deres oplevelse af, at området på Vestgrønningen ikke var trafiksikkert.

Må den kommende højtid bringe lys og håb ind i alle hjem, og må I få mulighed for at tilbringe tid med dem, I holder af. God jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen

Helle Barth

Venstre

Formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget