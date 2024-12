Vind billetter til håndboldkamp mod Bahrain

Den 9. januar klokken 21 og den 10. januar klokken 17.30 er der herrehåndbold på topplan i Royal Arena.



Her møder de danske håndboldherrer Bahrain – og to heldige læsere kan komme med kvit og frit.

Dragør Nyt og Dansk Håndbold udlodder to gange to billetter til en af kampene, og man vælger selv, hvilken man vil opleve.

Kampene er en del af Norlys Cup, og Dansk Håndbold betegner dem som en af de afgørende forberedelseskampe til VM.

Bahrain er måske ikke en modstander, der ringer en klokke hos alle danske håndboldfans, men den lille ørkenstat har ikke desto mindre vist sig som en af de stærkeste nationer på det asiatiske kontinent med medaljer ved seks af de seneste otte asiatiske mesterskaber.

»Bahrain er fuldt på højde med Qatar og har en masse gode spillere faktisk og en god fysik. Og så passer det os fint at få en ikkeeuropæisk modstander op til VM, hvor vi er i gruppe med både Algeriet og Tunesien, der spiller en anden type håndbold, end vi er vant til at møde,« siger landstræner Nikolaj Jacobsen, der glæder sig til at spille landskampene foran et veloplagt publikum i København:

»Jeg er glad for, at vi får lov til at spille på hjemmebane i vores optakt til VM. Det er faste og gode rammer, som vi kender. Så det bliver en rigtig fin optakt,« siger han.

Håndboldherrerne har mødt Bahrain fem gange og vundet alle indbyrdes møder. Senest ved VM i 2023, hvor Bahrain dog imponerede ved at spille sig videre fra det indledende gruppespil på en andenplads efter Danmark.

Vind billetter

Dragør Nyt og Dansk Håndbold sætter to gange to billetter på spil til en kamp efter eget valg.

For at være med skal du svare rigtigt på disse to spørgsmål:

Hvor mange medaljer har Bahrain vundet ved de seneste otte asiatiske mesterskaber?

Danmark har mødt Bahrain fem gange – hvor mange af kampene vandt Danmark?

For at være med skal man sende en mail til konkurrence@dragoer-nyt.dk med »Håndbold« i emnefeltet, de to rigtige svar samt navn, adresse og telefonnummer. Vi skal have e-mailen senest den 5. januar klokken 14.