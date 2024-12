Flere børn og unge kan nu få hjælp

Flere børn og unge skal opdages og have lettere hjælp, hvis de ikke trives, er bekymrede, triste, urolige eller uopmærksomme. Det er blevet bestemt i en national handlingsplan, som Dragør nu også implementerer.

På et netop overstået møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget var alle partier enige om, at det er vigtigt at sætte ind med en tidlig og lettere indsats, før det går rigtig galt.

»Det betyder, at vi i Dragør nu dækker børn og unge helt fra fem til 25 år. Det er det helt rigtige at sætte ind med en tidlig indsats, så vi kan fange de unge, der begynder at få ondt i livet. Tidlig indsats er simpelthen nøgleordet. Det er også vigtigt at sige, at det er lettere behandlingstilbud – det er en del af forebyggelsen i Dragør Kommune. Det er jo især omkring angst og depression, vi ser et behov. De sidste ti år har vi desværre også set stigning i skolevægring – især blandt de unge piger. Jo tidligere man kan sætte ind, jo bedre er det,« siger Henrik Kjærsvold-Niclasen (V), formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

Det lettere behandlingstilbud skal helt konkret ligge hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Forebyggelse i Dragør Kommune, der har til huse på rådhuset.

Børn og unge helt ned til femårsalderen skal kunne få lettere behandling, inden det udvikler sig til noget, der skal ind under Børne- og Ungdomspsykiatrien. Genrefoto.

Hjælp inden for to uger

Det nye er, at børn fra børnehaveklasse (fem til seks år) til og med 17 år, der oplever lettere psykisk mistrivsel som bekymring, tristhed, forstyrrede tanker om krop og mad, adfærdsvanskeligheder, selvskade, tvangstanker og -handlinger eller uro og uopmærksomhed får tilbudt en forsamtale inden for 14 dage, fra man henvender sig. Forsamtalen kan godt være telefonisk, men derefter igangsættes et behandlingsforløb, som starter med en screeningssamtale, og derefter som udgangspunkt handler om samtaleterapi.

Der er fulgt penge med den nationale handlingsplan på området, og derfor har Dragør Kommune fået 667.000 kroner i 2025 og 676.430 kroner i 2026 til det nye tilbud, der skal være fuldt implementeret i løbet af næste år. Pengene skal i Dragør gå til en autoriseret psykolog, kontorfunktion og kompetenceudvikling og supervision af PPR-psykologer.

I Dragør Kommune eksisterer allerede et tilbud til psykisk sårbare unge mellem 15 og 25 år om gratis, anonym psykologisk rådgivning i Dragør, og med den nye indsats dækker kommunen altså helt ned til fem år.

Beslutningen skal også endeligt behandles i kommunalbestyrelsen.