God debat for alle

Den sidste måned har vi arbejdet intenst på at nyformulere retningslinjerne for debat i Dragør Nyt.

I takt med, at redaktionen – og avisen – er blevet større, er behovet for en ensrettet tilgang til redigering af debatten tilsvarende vokset.

De opdaterede retningslinjer gælder ikke kun på tryk, men også online på vores hjemmeside og for grupper og profiler på Facebook og Instagram – kort sagt på alle de platforme, hvor Dragør Nyt kan findes.

Grundprincipperne er respekt, god tone og plads til alle.

Vi elsker debat

Lad os slå fast først som sidst: Vi elsker debat! Det er med til at forme de beslutninger, der skal udvikle vores kommune til det bedre. Derfor ser vi det som et stort privilegium og ansvar at være dem, der har til opgave at moderere langt størstedelen af det lokale debatstof i og om Dragør Kommune.

Vores mål er, at vi vil skabe et inkluderende og demokratisk udviklende mødested. For at det kan trives på bedste vis, forventer vi fremover at have en mere aktiv moderation.

En demokratisk gevinst ved denne praksis kan også være at få flere i tale. Vi har erfaret, at der kan være en vis tilbageholdenhed fra at blande sig i debatten, fordi det kan føles, som om det altid er de samme, der har eller får ordet.

I en nutid og ikke mindst fremtid, hvor det digitale univers løbende får større betydning, vil det ske, at der er forskel på de historier og debatindlæg, der bliver bragt på de digitale platforme og i den fysiske avis.

Derfor kan det ske, at noget af vores debatstof i fremtiden kun findes online – hvor debatten til gengæld har bedre mulighed for at udvikle sig.

Den erfarne mave

Gennem en årrække har vi ikke haft entydige, nagelfaste kriterier for, hvornår et givent indlæg kunne finde vej til spalterne i Dragør Nyt. Det har hidtil været afgjort ud fra en meget erfaren mavefornemmelse – og historisk er næsten intet blevet afvist.

Læserbreve er et skønt bidrag til debatten i byen, og vi ser dem som et væsentligt element i en levende lokalavis. Samtidig gennemgår Dragør Nyt i denne tid en større forandring, hvor der konsekvent satses på mere, bedre og dybere journalistik.

Det sætter krav til redaktionen i forhold til prioritering i avisen. Derfor indeholder vores nyformulerede retningslinjer også en opfordring til at overveje længden af de enkelte indlæg.

Katalysatoren

Arbejdet med retningslinjerne har været planlagt som en del af vores treårige udviklingsprojekt, men processen er fremskyndet her inden jul, fordi vi har skullet tage stilling til et læserbrev med nogle konkrete beskyldninger i en sag mellem to stridende parter.

Det har resulteret i tunge etiske overvejelser omkring, hvad vi bringer – og ikke bringer – i debatten.

Undervejs i behandlingen af læserbrevet og dialogen med skribenten og dennes modpart er vi både blevet meldt til Pressenævnet af den ene part og truet med såvel klage til Pressenævnet som injuriesag af den anden part, og hele sagen har været ekstremt ressourcekrævende for os at håndtere.

Som sagt elsker vi debat. Men man kan ikke true sig til hverken at få bragt eller få stoppet et læserbrev i Dragør Nyt. I denne sag står vi i den paradoksale situation, at vi har to parter med uforenelige påstande, som begge bruger Pressenævnet og dermed den presseetiske vurdering som pression for at få deres vilje.

Det har været et langstrakt forløb, hvor såvel læserbrevet som de informationer, vi har udbedt os omkring dets indhold, også er ændret undervejs. Og vi har oplevet såvel ubehagelig opførsel som usandheder fra begge parter undervejs.

Processen med afvejninger frem og tilbage har været særdeles svær. Vi har nu endegyldigt valgt at holde læserbrevet og svaret fra modparten op mod vores retningslinjer og den fremtid for debat, vi ønsker at fremme i Dragør Nyt.

Vi er i det lys endt med ikke at bringe læserbrevet. Den samlede vurdering er, at det på nuværende tidspunkt ikke overholder retningslinjerne.

Men det positive i hele forløbet er, at de mange, mange timer, vi har brugt på sagen, ikke har været spildt. De har været meget givende for tilvejebringelsen af vores opdaterede retningslinjer for debat, som vi fremover vil holde os til.

Nye stemmer

Det omtalte læserbrev er dog ikke det eneste, der har været katalysator for, at vi skulle have nogle retningslinjer for debat.

Vi har i det forgangne år haft en lærerig oplevelse, hvor vi bragte et indlæg, som efterfølgende krævede en redaktionel berigtigelse og korrektion, der endte med at blive væsentlig længere end indlægget.

Samtidig har vi i år overtaget en række Facebook-grupper og sat redaktionelle kræfter af til at styre debatten – med de udfordringer, det kan medføre, når ansvaret skifter fra person til person.

Desuden har en lang række kommentarer og input fra jer læsere over tidens løb styrket fornemmelsen af, at vi stod over for en nødvendig belysning af vores arbejdsgang.

Og det er det væsentligste: I giver jeres mening til kende, og vi lytter. Sådan er det med en god debat. Sådan må og skal det være, når man har ansvaret for kommunens eneste medie, der leverer journalistik til borgerne.

Sådan vil det også være fremover. Derfor ser vi frem til at høre jeres reaktioner på de nye retningslinjer.

Vi håber, at de vil kvalificere og højne debatten i Dragør. Vi vil elske, hvis de giver flere modet til at give deres mening til kende – og da særligt i et kommunalt valgår.

Retningslinjer for god debatskik hos Dragør Nyt kan læses her.