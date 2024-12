Godt naboskab kan holde tyven væk

Fortæl dine naboer, hvornår du er væk, og bed dem holde øje med dit hus. Pressefoto: Det Kriminalpræventive Råd.

Juletiden er ikke kun højsæson for hygge, men også for indbrud. Når mørket falder på, og mange er til julefrokoster eller på ferie, stiger risikoen for indbrud markant. Nabohjælp, der er en indsats fra Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden, tilbyder effektive løsninger for at holde tyven væk.

Synlighed og samarbejde

Ifølge Nabohjælp er det vigtigste våben mod tyven at være synlig i nabolaget.

»Det værste for en tyv er at blive opdaget. Gå en tur i nabolaget, hils på dem, du møder, og fortæl naboerne, når du er væk,« anbefaler Julie Kofoed, kommunikationskonsulent i Nabohjælp.

En enkel og effektiv løsning er at bruge Nabohjælps app, hvor man kan dele advarsler og aftale feriehjælp med betroede naboer. Undersøgelser viser, at Nabohjælp kan forebygge op mod hvert fjerde indbrud.

Sociale aktiviteter skaber tryghed

For at gøre Nabohjælp endnu mere effektiv, opfordrer initiativet til at styrke naboskabet med sociale aktiviteter. Sara Lindholm, en af de næsten 1.000 Nabovenner, fremhæver vigtigheden af at lære naboerne at kende.

»Det bliver nemmere at samarbejde om feriehjælp, når man mødes til julehygge eller andre fælles arrangementer,« siger hun i en pressemeddelelse fra Det Kriminalpræventive Råd.

Enkle råd til en sikker jul

Gør dig synlig i nabolaget, og hils på dem, du møder. Brug sensorstyret lys udendørs. Klip hækken til maksimum 160 centimeter, så naboer kan holde øje. Del advarsler, og planlæg feriehjælp via Nabohjælps app.

Med en aktiv indsats kan nabolaget skabe tryghed og holde indbrudstyven på afstand. Nabohjælp viser, at samarbejde og omtanke gør en mærkbar forskel i den mørke tid.