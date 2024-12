Vold mellem børn er nu med i beredskabsplan

I juni i år godkendte kommunalbestyrelsen en beredskabsplan for overgreb. Men Børne-, Fritids- og Kulturudvalget – særligt Ann Harnek (T) – bad om, at fysiske og psykiske overgreb og vold mellem børn også skulle medtages og udfoldes i beredskabsplanen. Det er det nu blevet, og derfor fik kommunalbestyrelsen på mødet i sidste uge en orientering om den færdige beredskabsplan, som alle tog til efterretning.

Ann Harnek var ikke til stede, fordi hun var syg. Men hun fik – faktisk af alle partier på tværs af kommunalbestyrelsen – hele æren og en kæmpe tak for, at det ekstra punkt om vold og overgreb mellem børn er kommet med i planen. Borgmesteren bemærkede derfor, at han håbede, at Ann Harnek lå derhjemme og fulgte med i tv-streamingen af mødet.

»Ann har siden 2018 givet udtryk for, at vi skulle have en plan for vold mellem børn. Nu er det endelig kommet med. Det er heldigvis ikke noget, vi oplever tit i Dragør kommune, men det er vigtigt, at vi har en plan, hvis det sker,« sagde Anette Nyvang (T).

»Vi er helt enige i det, du siger. Ann skal have ros for det,« supplerede Henrik Kjærsvold-Niclasen (V).

»Stort cadeau til Ann for at rejse sagen. Det er på baggrund af hendes stædighed omkring det, at vi nu er her i dag,« lød det også fra Nicolaj Bertel Riber (A).