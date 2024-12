Glædelig jul og godt nytår fra Socialdemokratiet

Hvert år, når julen nærmer sig, har vi i Danmark en skøn tradition med julehilsner. Den tradition, synes vi i A-gruppen, er værd at holde fast i, og vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at ønske alle i Dragør en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Året 2024 har været endnu et spændende år, og det ser ud til, at 2025 bliver både udfordrende og interessant. Store opgaver – og ikke mindst et kommunalvalg – venter forude. Vi er som altid klar til at tage ansvar for det Dragør, vi alle sammen holder så meget af.

Men inden vi når helt så langt, arbejder vi videre med de store projekter, der er i gang, samt med den helt almindelige hverdag i kommunen.

De store projekter, der fylder lige nu, er selvfølgelig både kystsikringen og udrulningen af fjernvarme. Det ved vi også fylder for mange borgere, og det kan vi godt forstå, for der bliver sagt og ment mange ting. Det kræver en ekstra stor kommunikationsindsats fra os. Derfor har det været godt at se, at der har været så stor tilslutning til borgermøderne.

Derudover fylder naturligvis både situationen i hjemmeplejen og på Enggården. Vi er optaget af at sikre fortsat god trivsel og rammer for alle, både borgere og medarbejdere. Der er afsat to millioner kroner årligt til både ældre- og børneområdet fra 2025 og frem. De er ikke udmøntet endnu, og det ser vi frem til at komme i gang med, så de kan skabe betydning ude i hverdagen.

Det er altid rart med ros og med ris. Derfor vil vi gerne takke jer for opbakning og positive tilkendegivelser og konstruktive samtale i det daglige, politiske arbejde. Det varmer.

A-gruppen er altid klar på dialog, så tag endelig fat i os, hvis du vil drøfte noget. Det er man meget velkommen til.

Vores kollegaer i kommunalbestyrelsen og i partierne uden for den ønskes glædelig jul og godt nyt år. Vi glæder os til fortsat at arbejde sammen med jer. Vi håber, at på trods af at det er et valgår, vi begiver os ind i, at alle vil bestræbe sig på at søge løsningerne sammen og holder den ekstra gode tone i de politiske debatter. Vi tror, at det er bedst for Dragør.

Til medarbejdere i Dragør Kommune vil vi gerne sige en stor tak for jeres store indsats i det forgangne år. I gør en forskel hver dag.

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen

Nicolaj Bertel Riber, viceborgmester

Ole H. Hansen, medlem af kommunalbestyrelsen

Den socialdemokratiske gruppe