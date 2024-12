HOFOR lukker alle vandboringer i Dragør

Da fund af den miljøfarlige flourforbindelse PFAS i juni 2021 lukkede Store Magleby Vandværk midlertidigt, var det endnu et skridt på vejen til en afvikling af den lokale vandforsyning.

Den 1. juli 2025 bliver den fuldendt – her lukker forsyningsvirksomheden helt for Dragør Kommunes egne vandboringer. Dermed slutter Dragør sig til Herlev og Vallensbæk som kommuner, der ikke har en selvstændig vandforsyning.

Reelt er der tale om en permanentgørelse af flere midlertidige nedlukninger. Også Dragør Vandværk har været lukket midlertidigt siden august 2022 – og selvom Dragør Kommune stadig er hjemsted for to mindre vandboringer, har de godt 14.000 indbyggere drukket udenbys vand gennem de seneste år. De to boringer – på Hovedgadens forlængelse på grusvejen langs lufthavnshegnet og cirka midtvejs på Kirkevej – har nemlig ikke leveret vand til borgerne.

Dragør Vandværk.

»Den smule vand, vi indvinder fra dem, går ikke til produktion af drikkevand, men bliver ledt direkte ud i kloakken. Det skal vi, fordi vi endnu ikke har orienteret om, at vi stopper indvindingen i kommunen permanent,« siger Anne Scherfig, der er områdechef for vandplanlægning i HOFOR.

Ikke kun PFAS

Hun fortæller, at PFAS-forureningen, der stammer fra lufthavnens tidligere brug af PFAS-holdigt brandskum, ikke er den eneste årsag til, at Dragør fra den 1. juli kommer til at stå uden en selvstændig vandforsyning.

»Grundvandsmagasinerne er ramt af forskellige typer forurening. Der er både PFAS og pesticidrester, og på grund af de kystnære områder er vi også begrænset af naturlige stoffer som klorid. Det gør det svært at overholde kravene til drikkevandskvaliteten, så vi vælger at lukke boringerne permanent,« siger hun.

Hun lover, at det på ingen måde kommer til at påvirke forsyningssikkerheden negativt – tværtimod. Lige nu får Dragør vand via Tårnby, men en ny rørledning er i udbud, som skal kobles på HOFORs ringledning.

»Det betyder, at der reelt kan komme vand til Dragørs borgere fra alle vore vandværker,« siger hun.

Store Magleby Vandværk

Selvom vandværkslukningerne delvist skyldes menneskabt forurening fra landbrug og lufthavn, forventer Anne Scherfig ikke, at HOFOR vil forsøge at hente nogle af udgifterne til den nye rørledning hjem fra de tidligere forurenere. Det kræver nemlig, at de har udvist uagtsomhed eller bevidst har brudt lovgivningen, da forureningen fandt sted – og da både pesticider og PFAS-holdige materialer har været lovlige, da de blev brugt, er det ikke tilfældet.



Regningen lander i stedet hos HOFORs kunder – men det bliver ikke kun i Dragør, at der varsles en prisstigning på vandet fra næste år. Men den stigning har kun ganske lidt med nedlukningen at gøre, fortæller Anne Scherfig.

»Vandprisen for kunderne i Dragør kommer kun til at ændre sig minimalt som følge af dette. Udgiften til rørledningen bliver delt ud på alle HOFORs kunder. Der er en million af dem, så det er ikke en voldsom regning for den enkelte.«

For at nedlukningen kan gøres permanent, kræver det, at HOFOR deler budskabet med en vis tidsfrist. Beslutningen er dog taget, så der er ikke tale om en decideret høring, men alene en orientering om nedlukningen, der er officiel fra den 1. juli 2025.

Ingen oversvømmelser

Grundvandet står højt flere steder i Dragør Kommune, men den manglende oppumpning af vand til haner og toiletskyl vil næppe få den store indflydelse på det forhold, fortæller Anne Scherfig.

»Vores målinger viser, at lukninger af boringer ikke skaber stigninger i vandspejlet. Alligevel råder vi for en sikkerheds skyld indbyggerne i Dragør Kommune til at tjekke, at omfangsdræn omkring bygninger fungerer.«