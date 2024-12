Skipperhuse og søfart

Mere end 120 personer var med Levende Låger fredag den 20. december. Foto: Torben Stender.

Et kig ind i et skipperhus

Fredag den 20. december inviterede familien Bigum og Hornstrup Levende Låger indenfor i deres historiske hjem.

På hjørnet af Badstuevælen og Strandgade ligger et af Dragørs skipperhuse – et særligt kendetegn for byen. Familien Bigum og Hornstrup, som har boet der siden april 2022, bød velkommen til 122 nysgerrige besøgende.

Familien Bigum og Hornstrup tager imod i det gamle skipperhus. Foto: Torben Stender.

Benjamin Bigum fortalte, hvor glade de er for at være en del af Dragørs fællesskab og for at bo i den gamle by.

Værten inviterede mere end 120 gæster indenfor. I gåsegang gik de mange gæster ind ad hoveddøren og ud ad køkkendøren, hvor datteren Kaja delte hjemmebagte småkager ud til gæsterne.

Hanne Bacher Bendtsen fortæller, at mange af de skippere, der byggede de store huse, var statslige sørøvere under Englandskrigene. Foto: Torben Stender.

Hanne Bacher Bendtsen delte samtidig ud af sin viden om skipperhusenes historie. Hun fortalte, at der findes 12 af slagsen i Dragør – mange opført af bygmester Johan Blichmann i slutningen af 1700-tallet. Skipperhusene er præget af deres toetagers konstruktion og tilhørende vinkelbygninger.

Mange skippere, der byggede husene, drev kaperi under Englandskrigene – en slags statsligt sørøveri. Familien Bigum og Hornstrup bor dermed måske ikke blot i et skipperhus, men i et historisk sørøverhus.

Julemusik på kirkegården

Tre hornblæsere satte stemningen med julemusik, da dagens lågeaktivitet, lørdag den 21. december, førte de 156 deltagere gennem Dragør Kirkegård og ind til gården på Stautz Allé.

Tre messingblæsere tager imod de mange deltagere med julemusik. Foto: Torben Stender.

Lone og Erik Drøidal åbende deres hjem for Levende Låger den 21. december. Foto: Torben Stender.

På gårdspladsen bød Dines Bogø velkommen på vegne af Lone og Erik Drøidal. Han fortalte om A.P. Møller-familiens historie på stedet.

Blandt de spændende anekdoter var historien om Jeppesen-familien fra Elisenborg, hvoraf syv døtre – undtagen én – giftede sig med søfolk. Den ældste datter, Anna, giftede sig med Peder Mærsk Møller og flyttede ind på gården, hvor deres søn, Arnold Peter Møller, blev født for 148 år siden.

Som en del af oplevelsen fik alle deltagere lov at besøge huset. Det inkluderede et kig ind i det soveværelse, hvor A.P. Møller angiveligt blev født.