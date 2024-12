Lufthavnen har delt penge ud på Amager

Dragør Boldklub har modtaget penge. Arkivfoto: Henrik Rosschou.

Dragør Boldklub kom imellem modtagerne, da Københavns Lufthavn tidligere på måneden delte sponsorater ud som led i en årlig tildeling af penge til foreningslivet og andre modtagere på Amager.

For andet år i træk har lufthavnen uddelt midler til gode formål inden for kategorierne naturoplevelser, idræt og sundhed, hjælpeorganisationer og rejselegater.

I 2024 har lufthavnen modtaget 64 ansøgninger for et samlet beløb på i alt knap 2,1 millioner kroner.



15 projekter er blevet udvalgt til at modtage sponsorater på mellem 10.000 kroner og 50.000 kroner. I alt uddeler Københavns Lufthavn sponsorater for 450.000 kroner.



»For Københavns Lufthavn er det vigtigt at bidrage til det lokale samfund på Amager. De projekter, vi har udvalgt, spænder over alt fra sportsklubber, plejehjem og rejselegater, og vi er stolte over at understøtte de gode frivillige kræfter, der gør en kæmpe forskel for lokalsamfundet,« siger Christian Poulsen, der er ceo i Københavns Lufthavn, i en pressemeddelelse.



Dragør Boldklub er den eneste modtager i Dragør Kommune. Modtagerlisten tæller derudover blandt andet Kastrup Søspejder, Tårnbymalerne, SAS-koret, Frivilligforening Ørs Venner/Ørestad Plejecenter og flere sportsforeninger.