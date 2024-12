Symbolikken bag den nye kommune

Sæt dit præg på kommunalvalget

Til november 2025 er der igen kommunalvalg. Nu er det din tur til at bidrage til debatten! Hvilke emner synes du, vores kommende lokalpolitikere skal prioritere? Hvad drømmer du om for Dragørs fremtid? Og hvilke spørgsmål skal vi som borgere tage med os ind i valgkampen?



Skriv dine tanker, visioner og forslag til kv25@dragoer-nyt.dk, og vær med til at forme dagsordenen frem mod valget.