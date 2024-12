Fyrværkeri er forbudt i de gamle bydele

Kønt er det – men det er ikke alle steder i Dragør, man må fyre nytårsraketterne af. Foto: Beeline

Når klokken slår midnat nytårsaften, brager fyrværkeriet løs over hele Danmark. I Dragør Kommune skal man dog være ekstra opmærksom på, hvor man fyrer krudtet af.

Både i Dragørs gamle bydel og i Store Magleby Landsby på begge sider af Englandsvej er der totalforbud mod affyring af nytårskrudt. Det skyldes de gamle, tætliggende huse, der i mange tilfælde har stråtag.

I år er perioden for, hvornår man må fyre skytset af, i øvrigt kortere end nogensinde. Det er således kun lovligt at sætte ild til raketterne den 31. december og den 1. januar – og altså kun uden for forbudszonerne.