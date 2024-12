Klimaplan bliver forsinket

Klimaplaner skal gøre det klart, hvordan kommunerne kan mindske den globale opvarmning – og de afledte klimaeffekter. Arkivfoto: Torben Stender.

Der var en, der var to … og så var der 96 kommuner, der havde en klimahandlingsplan.



Dragør og Glostrup er nu de to eneste kommuner, der ikke har lavet en plan for, hvordan kommunen skal leve op til Parisaftalens målsætninger om at mindske den globale opvarmning gennem klimatiltag.

Nu har Klima-, By- og Erhvervsudvalget valgt at udskyde arbejdet med Dragørs klimaplan, så den først skal ligge færdig til godkendelse i februar 2025. Det er en forsinkelse i forhold til ønsket om at levere en klimaplan ved årsskiftet.

Klimaplanen har været længe undervejs. Den skal laves som led i det såkaldte DK2020-partnerskab – et Realdania-støttet projekt, der blev sat i gang med deltagelse af 20 kommuner i 2019 og siden er vokset til at omfatte samtlige danske kommuner.

Dragør kom relativt sent i gang med det praktiske arbejde med klimaplanen. Den 8. marts 2023 godkendte politikerne i Klima-, By- og Erhvervsudvalget, at også Dragør skulle have en klimaplan.

Det blev samtidig besluttet, at Dragør Kommunes klimamål skal være nettonul udledning af klimagasser i år 2045 med delmålet 70 procent reduktion i 2027 og 80 procent i 2030 i forhold til år 1990. De tilsvarende nationale mål er 70 procent i 2030, nettonul i 2045 og 110 procent i 2050.

At deadline er overskredet, skyldes alene travlhed i administrationen, fortæller Helle Barth, der er formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre.

»Det er ikke noget kritisk, men administrationen har mange opgaver,« siger hun og peger blandt andet på planerne for udrulning af fjernvarme i Dragør.

»Det havde vi et halvt år til at få lavet, så der blev andre opgaver sat på vågeblus,« siger hun.