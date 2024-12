Netop nu: Strømafbrydelse i store dele af Dragør

1121 husstande i Dragør er lige nu berørt af strømsvigt. Det skriver Radius på deres hjemmeside. strømsvigtet ramte klokken 18.41, og flere dele af kommunen er ramt. På Facebookgruppen DragørNyheder skriver flere borgere i Vængerne, at de er helt uden strøm, mens beboere på blandt andet Drogdensvej, Mågevænget og Møllegade – kan melde, at lyset blinkede, men at der er strøm nu. Der er dog meldinger om manglende tv-signal og internet nogle steder. Radius meddeler på sin hjemmeside, at nedbruddet forventes fikset klokken 21.35. Årsagen er ifølge Radius ukendt. Gadebelysningen på blandt andet Møllegade er mørklagt, mens gadebelysningen på blandt andet Kirkevej og Sdr. Kinkelgade i skrivende stund virker. Lyskrydset ved Kirkevej/Englandsvej er også i funktion.



Radius kan desuden melde om uvarslede nedbrud i Valby og Farum. Sidstnævnte fandt sted et minut efter det blev registreret i Dragør.







Vi opdaterer senere.