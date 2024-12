Opdatering: Radius leder efter årsagen til strømsvigt i store dele af Dragør

En tekniker fra Nexel, der er det udførende selskab under Radius, var til stede på Hartkornsvej. Han henviste dog venligt til pressevagten. Foto: Tim Panduro

Det er i skrivende sund – klokken 20.20 – stadig uklart, hvad den præcise årsag til fredagens store og igangværende strømsvigt i Dragør Kommune er. Det oplyser pressevagten hos Radius til Dragør Nyt.



En tekniker er dog i samarbejde med kontrolcenteret hos Radius i gang med at lokalisere fejlen ved en transformatorstation på Hartkornsvej i Store Magleby – lige ved siden af Vængerne, hvor langt de fleste huse henligger i mørke som nogle af de i alt 1121 husstande, der er ramt af strømsvigtet, der ramte klokken 18.41.



Ifølge pressevagten kan der ikke sættes en præcis tidshorisont på, hvor længe, det vil vare, før der er strøm igen. Han er dog forhåbningsfuld på dragørborgernes vegne.



‘Det er sjældent, at den slags afbrydelser varer i mere end to timer,’ hedder det fra pressevagten.



Pressevagten fortæller, at strømsvigtene ofte skyldes overgravne kabler. Det er dog ikke så sandsynligt her i juledagene og på det tidspunkt, hvor sammenbruddet skete.



Strømsvigtet har ramt både gadebelysning og husstande, men det er ikke alt, der er mørklagt. På Møllevej, Hartkornsvej og Møllegade er der for eksempel elektricitet i husene, mens gadebelysningen ikke virker. Lyskrydset ved Hartkornsvej er også i drift.



Strømsvigtet har også medført, at flere husstande mangler TV-signal og internet.



På Radius hjemmeside meddeles det, at strømmen forventes at være tilbage klokken 21.35.











Vi opdaterer, hvis der er noget nyt.

Gadebelysningen på Møllevej virker ikke – men der er strøm i både huse og butikker. Foto: Tim Panduro