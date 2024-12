Der skal lægges penge til side til fjernvarme og kystsikring

Det besluttede kommunalbestyrelsen også

Følgende sager, som Dragør Nyt tidligere har beskrevet, blev endeligt vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet den 19. december 2024:



41 ladestandere: Elbilejere får 39 almindelige ladere og to lynladere 14 forskellige lokationer i Dragør Kommune, efter at kommunalbestyrelsen nu også har godkendt en af de to leverandører, der har givet tilbud. Navnet på leverandøren er ikke offentliggjort endnu.



Selvbetjening på biblioteket: I 2025 skal arbejdet i gang med at lave en selvbetjeningsløsning på biblioteket på Vestgrønningen.



Børnehaveklasse genindført: Fra sommeren 2025 er der ikke længere noget, der hedder 0. klasse i Dragør Kommune. Da hedder det igen børnehaveklasse, når man starter i skole.



Forældre får penge tilbage: Har man har haft et barn i klubtilbuddet under UngDragør, har man betalt 110 kroner for meget om måneden i 2024 på grund af en teknisk fejl og får nu godt 1.300 kroner tilbage. Til næste år hører klubtilbuddet i UngDragør under ungdomsskolelovgivningen, og her er forældrebetalingen lokalt bestemt. Det vil sige, at de kan fastsættes af kommunalbestyrelsen og ikke skal være på en bestemt procentsats. Klubtaksten i Dragør bliver således 593 kroner i 2025.



Flere børn og unge får hjælp: Nu skal børn helt ned i femårsalderen få hjælp inden for 14 dage, hvis de er i psykisk mistrivsel. En national handleplan bliver sat i værk i Dragør, og det lettere behandlingstilbud skal helt konkret ligge hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Forebyggelse i Dragør Kommune, der har til huse på rådhuset.



Vedtægter for skurgrunde bevares: Brugerrådet for Dragør Havn havde bedt om lov til i særlige tilfælde at kunne se bort fra, hvilke grupper der kan tildeles en skurgrund. Men kommunalbestyrelsen er enig om at bevare de regulativer, der findes, og ikke give dispensationer.



Merudgifter til anbringelser: Anbringelser og forebyggende indsatser inden for det specialiserede børneområde har kostet op mod tre millioner mere, end Dragør Kommune havde budgetteret med i 2024. De penge henter man nu fra kassebeholdningen og fra områder, hvor der har været et mindre forbrug – blandt andet fra specialrækkeklassen, hvor der blev brugt færre penge end afsat til implementering, og fra Center for Børn, Skole og Familie, hvor vakante stillinger har betydet brug af færre lønmidler.