Dragør får 41 nye ladestandere

Fremover bliver det lettere at lade elbilen op på offentlige parkeringspladser i Dragør. Arkivfoto: Thomas Mose.

Elbilejere får i en relativt nær fremtid adgang til 39 almindelige ladere og to lynladere på 14 forskellige lokationer i Dragør Kommune.

Det sker, efter at Dragør har haft ladestandere på de kommunale parkeringspladser i udbud. To leverandører har budt ind – og kommunalbestyrelsen har nu valgt leverandør nummer to, hvis navn ikke er offentliggjort.

Tilbudsgiveren har klaret sig godt på de tre parametre dækning, serviceniveau og ladestandernes udseende – og tilbyder ifølge oplægget flere ladestandere end konkurrenten inden for tilbuddets rammer.

Dragør Kommune skal nu indgå kontrakt med tilbudsgiveren og forhandle de nærmere placeringer på plads. Der er ingen udgifter i driften eller etableringen af ladestanderne for Dragør Kommune.