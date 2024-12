Nyt år, nyt budget – hvad går kommunens penge til?

Her er et overblik over posterne i det kommunale budget. Foto: Bee-line.

Når vi stemmer til kommunalvalget, handler det ikke kun om at vælge kandidater, men også om at tage stilling til, hvordan fællesskabets penge skal prioriteres.

Dragør Kommunes budget for 2025-2028, som træder i kraft ved årsskiftet, er allerede vedtaget, og det er en plan, der balancerer mellem investeringer, besparelser og ambitionen om at forbedre serviceniveauet.

Budgetaftalen, som blev indgået i september 2024 mellem Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, viser tydeligt, hvordan kommunen både forsøger at styrke nøgleområder og håndtere udfordringer. Men hvad går pengene egentlig til?

Store projekter kræver store beløb

Ved udgangen af 2028 forventer Dragør Kommune at have en kassebeholdning – også kaldet likviditet – på 169 millioner kroner. Selvom det kan virke som en stærk økonomisk position, skal pengene række langt og finansiere en række store projekter.

Kystsikring er en af de største poster i budgettet. Kommunen har som grundejer afsat yderligere 18 millioner kroner til beskyttelse mod oversvømmelser. Den samlede regning forventes dog at blive betydeligt højere, når projektet er fuldt udformet. En anden stor investering er udviklingen af Dragør Havn, som inkluderer nye havnebassiner, flere bådpladser og renovering af eksisterende faciliteter.

Samtidig planlægger kommunen at bygge flere plejeboliger og flytte hjemmeplejens administration til Enggården for at optimere arbejdet tættere på borgerne. Disse projekter er vigtige for byens fremtid, men de skaber også økonomiske udfordringer, fordi kommunen samtidig skal finde ressourcer til andre prioriteringer.

Serviceniveauet løftes – lidt

Forligspartierne har afsat seks en halv million kroner årligt til at forbedre kommunens serviceniveau. Disse penge fordeles på forskellige områder, men der er stadig begrænsninger i, hvor meget der kan løftes.

På ældreområdet går to millioner kroner årligt til blandt andet forbedringer på plejehjemmet Enggården. Kommunen har dog endnu ikke besluttet præcis, hvordan pengene skal anvendes, da man først vil gennemføre analyser af behov og styringsmuligheder.

Børne- og ungeområdet får også to millioner kroner årligt. Midlerne skal blandt andet sikre en bedre fordeling af ressourcerne i daginstitutioner og skoler, men samtidig kæmper området med udfordringer som faldende børnetal, der kan påvirke den langsigtede økonomi.

I 2024 besluttede Dragør Kommune, at alle børn skal kunne vælge behandling hos en privatpraktiserende tandlæge, når det gælder bøjletandbehandling. For at sikre, at midlerne dækker de forventede omkostninger, afsætter kommunen en ekstra million kroner til området. Dermed stiger det samlede budget til bøjletandbehandling i 2025 til 5,2 millioner kroner.

Borgerinddragelse og støtte til frivillige

Budgettet afsætter yderligere 100.000 kroner om året til at støtte frivillige. Midlerne skal bruges på priser og arrangementer, der synliggør og anerkender de mange frivilliges indsats, samtidig med at de bidrager til fællesskabet i lokalsamfundet.

I 2025 er der også afsat et engangsbeløb på 500.000 kroner til at gennemføre en borgersamling. Her vil udvalgte borgere få mulighed for at drøfte og komme med forslag til, hvordan fremtidens velfærd skal formes. Processen inkluderer undervisning i kommunale forhold og diskussioner, som skal resultere i konkrete anbefalinger til kommunalbestyrelsen.

Effektiviseringer uden fyringer

Dragør Kommune vil styrke digitalisering og cybersikkerhed og har afsat 500.000 kroner årligt til dette område. Midlerne skal blandt andet bruges til at udforske, hvordan ny teknologi som kunstig intelligens kan effektivisere kommunens arbejde.

Forvaltningen havde i budgetprocessen fremlagt flere forslag til besparelser, men forligspartierne besluttede kun at gennemføre effektiviseringer, der ikke indebærer fyringer. Et af tiltagene er digitalisering af energistyringen, som alene i 2025 forventes at spare kommunen 180.000 kroner.

Derudover skal håndværkerteamet til vedligeholdelse af kommunale bygninger af med en ekstra deltidsmedarbejder, hvilket forventes at frigive yderligere 100.000 kroner.

På grund af en reduceret anlægsramme har kommunen været nødt til at nedskære anlægsbudgettet med 1,1 millioner kroner. Alligevel fastholdes prioriteringer som oprensning af hovedgrøften, energirenoveringer og den fortsatte indsats for kystsikring.

Kommunens samlede anlægsplan vil dog blive revurderet i 2025, når resultatet af den statslige arbejdsgruppe for kystsikring foreligger.

Hvad betyder det for borgerne

Budgettet for 2025–2028 viser, hvordan Dragør Kommune forsøger at balancere mellem store investeringer og en ansvarlig økonomi. Det byder på konkrete forbedringer, men understreger også de økonomiske udfordringer, kommunen står over for – fra stigende udgifter til kystsikring til nødvendigheden af at finde flere ressourcer til velfærdsområderne.

For borgerne betyder budgettet en blanding af nye initiativer, som borgersamlingerne, og fortsat fokus på gældsafvikling og effektivisering. I budgetaftalen lægges der op til, at borgerne i højere grad skal have mulighed for at deltage aktivt i prioriteringerne.